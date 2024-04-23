Стала известна вероятная дата первого пуска водородной ракеты «Ангара-А5В»

Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородной третьей ступенью вероятен в 2035 году, а с кислородно-водородным разгонным блоком тяжелого класса - в 2030 году. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор Центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Мы уже завершаем разработку документации на кислородно-водородный разгонный блок „РБ КВТК“. После этого начнется автономная отработка составных частей, в 2030 году планируются летные испытания», - сказал он.

Варочко добавил, что эскизное проектирование ракеты «Ангара-А5В» успешно завершилось, проект приняли Космические войска и Роскосмос. В 2035 году пойдут летные испытания.

Первый старт ракеты «Ангара-А5» прошел 11 апреля с космодрома Восточный. Она имеет грузоподъемность в 24,5 тонны. В будущем ее заменит модернизированная «Ангара-А5М».

Ранее президент России Владимир Путин поручил достроить стартовый стол для «Ангары» на Восточном.