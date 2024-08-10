Стала известна причина удаления RuTube из магазина App Store

Приложение российского RuTube пропало из маркетплейса App Store, причина - санкции со стороны американской компании. Об этом руководство видеохостинга сообщило в Telegram-канале.

«RuTube до последнего момента выступал за свободу слова на нашей платформе, и мы будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить возвращение приложения в App Store как можно скорее», - сообщили в компании.

В RuTube пообещали сообщать об изменениях в этой ситуации, которая создает неудобства и сложности в использовании платформы. В Google Play приложение доступно.

Видеохостинги «VK Видео» и RuTube обогнали YouTube по популярности в разделе App Store с бесплатными программами. Они заняли второе и третье место, американская платформа - на 10 строчке.