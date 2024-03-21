Стала известна причина отмены запуска «Союза МС-25»
Причиной отмены запуска космического корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции стала нештатная ситуация. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что была просадка напряжения химического источника тока, сообщили «Известия».
«Ничего страшного не произошло, хотя это неприятная ситуация», - отметил он.
Экипаж здоров и чувствует себя хорошо. Стартовый комплекс вернут в исходное положение и изучат проблему. Борисов добавил, что на этот счет есть регламент, по которому будут действовать.
«Резервная дата - 23 марта», - уточнил глава Роскосмоса.
Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.
В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж с россиянином Константином Борисовым. На борту также находились американец Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.