Специалисты провели расследование и назвали причину поломки станции «Луна-25»

Читайте нас в:

Специалисты пытались понять, почему двигатель станции при выдаче корректирующего импульса для перевода с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную проработал 127 секунд вместо 84. Самой вероятной причиной назвали сбой в работе бортового комплекса управления. Он мог быть связан с тем, что акселерометры в блоке измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не включились. В один массив данных попали команды с разным приоритетом исполнения.

«В бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров прибора БИУС-Л. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное выключение двигательной установки космического аппарата», - объяснили в корпорации.

Выяснив это, ученые составили рекомендации для следующих миссий.

Станцию «Луна-25» 11 августа запустили с космодрома Восточный. Она вышла на орбиту и работала в штатном режиме , но 19 августа перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и разбилась о поверхность спутника Земли. Гендиректор Юрий Борисов заявил, что корпорация сможет повторить миссию на Южном полюсе Луны.