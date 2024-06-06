SpaceX с четвертого раза посадила корабль Starship

Использование нейросетей позволит упростить работу дизайнера, но не заменить его. Только человек способен генерировать идеи, заявил 360.ru на полях ПМЭФ-2024 руководитель проектов «Студии Артемия Лебедева» Никита Деменков.

«Кто пользуется нейросетями постоянно в повседневной жизни? Да, можно песню сочинить онлайн или накидать какую-то фактуру, чтобы было с чем работать. Но на повседневной основе ни Артемий [Лебедев], ни я, ни другие, по сути, не пользуются», - заявил он.

Технологии способны решать определенные задачи и выполнять рутинную работу, подтвердил Деменков. Однако заменить художников или дизайнеров пока не в состоянии. Он объяснил, что клиенты обращались за идеей, а предложить ее способен лишь человек.

«Нейросети нужны под решения конкретных задач, и людей они не заменяют. Они меняют процессы, экономят какое-то количество времени. Если дизайнер что-то делает сначала в нейросетях, потом допиливает сам - это в два раза дольше. Нейросети точно нас не заменят в ближайшее время», - сказал специалист.

Деменков призвал не путать нейросети с искусственным интеллектом. По его словам не любой ИИ можно так называть. «Студия Артемия Лебедева» более семи лет развивала эти технологии. Она применила в своих проектах нейросетевые алгоритмы - например, «Потокус» и «Фокус».

ИИ использовали не только дизайнеры, но и авторы контента. Креативный продюсер RuTube Андрей Родной заявил 360.ru, что нейросети выступали инструментом, но не заменяли человека.