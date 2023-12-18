18 декабря 2023, 19:03

Создателя ChatGPT включили в число главных ученых года

Unsplash
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Сооснователь компании OpenAI, которая создала чат-бот ChatGPT, Илья Суцкевер попал в список главных ученых уходящего года по версии журнала Nature. Редакция издания заметила, что он сыграл ключевую роль в разработке нейросетей, меняющих современное общество.

«Он обладает замечательной чертой выбирать направление и неустанно следовать ему, независимо от того, согласны с ним другие или нет», - охарактеризовал Суцкевера исследователь искусственного интеллекта Эндрю Энджи.

Суцкевер родился в 1986 году в Нижнем Новгороде в семье инженера. В 1991 году вместе с родными эмигрировал в Израиль, где учился в местном университете. В 2002 году его семья снова переехала, выбрав Канаду. Здесь Суцкевер изучал математику и компьютерные науки в Университете Торонто.

Благодаря своему научному руководителю Джеффри Хинтону увлекся машинным обучением. Будучи экспертом в области искусственного интеллекта, в 2015 году Суцкевер вместе с Илоном Маском основал OpenAI. А в мае 2023 года появился ChatGPT, давший новый виток развитию нейросетей.

Ранее «Грамота.ру» и Институт Пушкина назвали «нейросеть» словом года. Только за последний раз его искали в сети свыше четырех миллионов раз.

Ученые Нейросети ChatGPT
18 декабря 2023, 17:54
Путин заявил, что производство роботов в России пока не развито
РИА «Новости»
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Производство роботов в России пока не развито на том уровне, на котором требует экономика. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с победителями чемпионата профессионального мастерства

«Сферы применения роботов еще не наработаны, но они есть», - пояснил глава государства.

Роботы Владимир Путин
07 декабря 2023, 14:46
Приток туристов на горные курорты России привел к росту мобильного трафика
РИА «Новости»
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Популярность горных курортов России значительно выросла среди туристов в 2023 году. К такому выводу пришли аналитики оператора «МегаФон», зарегистрировавшие рост мобильного трафика на 25%. Исследование они провели на основе обезличенных данных мобильного трафика абонентов.

Самым популярным горным курортом, куда отдыхающие приезжают круглый год, стала Красная Поляна в Сочи. За 11 месяцев этого года трафик на курорте вырос на 17%, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего на южный горный курорт приезжали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

На втором по популярности среди россиян месте расположился кузбасский Шерегеш, куда особенно часто приезжали жители Новосибирской области и Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Также у этого курорта зафиксировали самый большой приток гостей по сравнению с прошлым годом - общий объем затраченного мобильного трафика вырос почти на 35%.

Замкнул тройку еще один сочинский курорт Роза Хутор с ростом мобильного трафика в 13%. В основном туда ездят туристы из тех же регионов, что посещают Красную поляну. Также в первую пятерку вошли Добмай и южноуральский горнолыжный центр Банное, где пользователи выходили в Сеть на 24% и 31% чаще, чем в прошлом году.

Всего за 11 месяцев рост потребления мобильного интернета на российский горных курортах вырос на 25%. Для удобства абонентов «МегаФон» модернизировал сеть к началу зимнего сезона. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета в горах курортов сочи до 157 мегабит в секунду, а в низовьях до 280 мегабит в секунду.

Кроме того, новое телеком-оборудование компания установила на горнолыжном курорте Большой Вудъявр в Мурманской области. Также у «МегаФона» появилась самая высокостоящая базовая станция. Ее установили в урочище Джилы Су в Кабардино-Балкарии. Впервые в республике мобильный интернет появился в Долине нарзанов. Посещающим курорт туристам доступна максимальная скорость доступа в интернет в 80 мегабит в секунду.

Отдых на горных курортах пользуется популярностью у мужчин. На них приходится 60% всего мобильного трафика. По возрастной разбивке отдыхают в горах россияне в возрасте от 36 до 45 лет - это около 37% туристов.

Интернет Туризм МегаФон
05 декабря 2023, 00:36
Осторожно, нейросеть. Как персональные данные могут утечь в Сеть через чат-бота ChatGPT
Unsplash
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Международная группа ученых заявила, что популярный чат-бот ChatGPT может выдавать случайным пользователям гигабайты конфиденциальных данных людей или организаций. Старший аналитик направления аудитов и соответствия требованиям ИБ, УЦСБ Юлия Сонина рассказала «360», какую информацию не нужно доверять нейросетям, чтобы избежать подобных утечек.

«Однозначно стоит избегать предоставления нейросетям конфиденциальных данных - ФИО, паспортные данные, номера телефонов. Сюда же относятся и финансовые данные - номера и коды карт, данные банковских счетов или другая чувствительная информация. Также учетные данные социальных сетей и сервисов, медицинские и юридические данные», - отметила она.

По словам эксперта, при использовании нейросетей нужно руководствоваться правилами цифровой гигиены: регулярно менять пароли, не открывать незнакомые ссылки и не скачивать файлы сомнительного происхождения.

«Существуют специальные средства, которые позволяют защитить в том числе и биометрические данные, например, утилиты, которые используют алгоритмы для искажения голоса - это позволяет защитить Ваш голос от кражи и дальнейшего использования», - предупредила Сонина.

Аналитик отметила, что некоторые пользователи, общаясь с нейросетью, могут сами делиться личной информацией. Множество данных можно найти в открытом доступе в интернете, такие как профили социальных сетей, резюме, статьи или комментарии. При этом всегда существует риск доступа со стороны злоумышленником к этой информации.

«Утечки конфиденциальной информации могут привести к различным последствиям, причем, как для ее владельцев, так и для компании, где эта информация оказалась. Самыми распространенными негативными последствиями для пользователей являются финансовые и репутационные потери», - напомнила она С помощью украденных данных злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам или же обманным путем заставить близких переводить деньги. Взломанные аккаунты могут использовать как инструменты для дальнейшего использования фишинговых или криминальных схем, резюмировала аналитик.

Интернет Нейросети
04 декабря 2023, 13:49
Telegram, Pinterest, Twitch и TikTok оштрафовали из-за неисполнение закона о самоконтроле
Global Look Press
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В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы — по 900 тысяч рублей — назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В России шесть соцсетей, мессенджеров и сервисов оштрафовали за неисполнение требований закона о самоконтроле и модерации своего контента. Самые крупные штрафы - по 900 тысяч рублей - назначили Google, Telegram, Twitch и Pinterest, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию собственных площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения соответствующего требования», - объяснили в ведомстве.

Роскомнадзор составил 14 протоколов об административных правонарушениях. На 900 тысяч рублей оштрафовали владельцев Google, Telegram, Twitch и Pinterest, на 800 тысяч - Likee, на 750 тысяч рублей - TikTok. Суд рассмотрит еще восемь протоколов.

Законом о самоконтроле назвали статью 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которая вступила в силу в феврале 2021 года. С сентября 2023 года нарушителей разрешили привлекать к административной ответственности.

В ноябре Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на четыре миллиона рублей.

«Известия» сообщили, что владельца мессенджера наказали за неудаление фейков о российской армии.

Штрафы Google Роскомнадзор Соцсети Telegram TikTok Twitch

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