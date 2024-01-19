19 января 2024, 21:40

Систему обнаружения конфликтов дронов в небе испытали в России

Unsplash
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Первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе успешно провели в России. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный директор НИЦ «Аэроскрипт», участника НТИ «Аэронет», Алексей Хрипунов.

Он отметил, что сервис ситуационной осведомленности о беспилотном авиатрафике позволяет всем участникам воздушного движения получить информацию о воздушной обстановке и «видеть» других участников воздушного движения.

Первые совместные тестовые полеты дронов компаний «Геоскан» и «ДИАМ-АЭРО» состоялись на аэродроме Путилово в 70 километрах от Санкт-Петербурга. В контрольно-диспетчерском пункте развернули фрагмент цифровой платформы «Небосвод». Платформа обрабатывала навигационные данные и предупреждала о возможных конфликтах в небе.

«Небосвод» может поддерживать тысячи одновременно подключенных беспилотных авиационных систем, что существенно перекрывает потенциальную интенсивность полетов в Россию в ближайшие несколько лет, резюмировал Хрипунов.

Ранее стало известно что новый учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов ВКС России Як-152 завершил госиспытания.

Авиация Беспилотники Россия
19 января 2024, 13:29
Названы сроки запуска полностью беспилотного поезда на МЦК
РИА «Новости»
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РЖД в 2026 году запустит на Московском центральном кольце (МЦК) полностью беспилотный поезд. Его разработают на базе российского «Финиста», сообщил РИА «Новости» глава компании Олег Белозеров.

Летом 2024 года на МЦК запустят поезд с беспилотным вождением на уровне 3А. Следующим этапом станет запуск полностью беспилотного состава.

Белозеров пояснил, что ЭС104 «Финист», на платформе которого создадут поезд-беспилотник, это импортозамещенный электропоезд. Специалисты сейчас устанавливают на него необходимое для автономной работы оборудование. Речь идет о наивысшем четвертом уровне автоматизации.

ЭС104 «Финист» - локализованный поезд «Ласточка» , его запустили в Екатеринбурге в конце декабря. Название для нового состава выбрали сами пассажиры путем голосования. Сказочная птица символизирует обновление, что подходит для нового российского поезда.

Россия Поезда
19 января 2024, 11:58
Эксперты сообщили о резком скачке цен на российский софт
Unsplash
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В 2023 году средняя цена на программное обеспечение в корпоративном сегменте, разработанное в России, увеличилась на 10-20%, сообщили в компании «Крок». Стоимость отечественного софта продолжит расти в текущем году, написал «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Такая динамика зависит от класса программного обеспечения и связана с тем, что стоимость разработки софта возросла. Рост цен на ПО также подтвердили в ГК «Цифра».

Эксперты отметили, что средняя зарплата программистов в 2023 году выросла на 20%. Поэтому увеличение стоимости конечного продукта для клиентов считается закономерным.

Однако в Минцифры России считают, что участники рынка должны сами установить правила игры и обеспечить регулирование цен. После жалоб крупных компаний на резкий скачок цен на ПО разработчикам пришлось подписать хартию о саморегулировании цен. Согласно документу, подорожание не может превысить индекс потребительских цен на 15%.

Вместе с развитием информационных технологий в России активно ведутся разработки электроники. К примеру, столичный центр «Автоматизированные системы контроля» в прошлом году увеличил выпуск изделий почти на 30%.

Россия
19 января 2024, 10:53
Хакеры стали проводить «ковровые» атаки на банки России
РИА «Новости»
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Киберпреступники в новом году изменили тактику проведения атак на банки России. Нападения на информационные ресурсы кредитных организаций стали одновременными, заявил РИА «Новости» представитель компании Servicepipe Даниил Бобрышев.

По его словам, эксперты в области информационной безопасности начали фиксировать «ковровые» атаки на банки. Чаще всего они направлены на уязвимые сервисы, в том числе точки входа VPN или сервисов дистанционного обслуживания.

До этого хакеры перебирали все сервисы подряд и направляли атаку на них. Теперь злоумышленники действуют хитрее, отметил Бобрышев.

В Центробанке заявили ранее, что кибератаки на банки стали новой реальностью. Теперь финансовым организациям придется работать в условиях повышенного риска. В Совбезе РФ также указывали, что к атакам причастны иностранные спецслужбы.

Россия Хакеры
19 января 2024, 06:25
Вычислительные мощности суперкомпьютеров в России увеличат
РИА «Новости»
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Правительство России к весне разработает комплекс мер по увеличению вычислительной мощности отечественных суперкомпьютеров. Такое поручение по итогам конференции Artificial Intelligence Journey дал президент Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

«Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на увеличение вычислительных мощностей суперкомпьютеров, находящихся в Российской Федерации, определив конкретные параметры увеличения этих мощностей», - распорядился глава государства.

Ответственность за разработку программы возложили на правительство. Отчитаться о проделанной работе предстоит к 1 марта 2024 года.

Международная конференция по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey прошла в ноябре 2023 года. Выступая на пленарном заседании, президент призвал нарастить мощности суперкомпьютеров не менее чем вдвое и предоставить ученым доступ к этим технологиям.

Владимир Путин Правительство РФ Импортозамещение

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