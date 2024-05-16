Сим-карты в России предложили привязать к биометрии

Подмосковная команда «Исток Роботикс» примет участие в чемпионате «Битва роботов — 2024». Подробно об этом рассказал начальник отдела филиала РТУ МИРЭА в городском округе Фрязино Дмитрий Татаринов ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

Вместе с Татариновым в студию приехал розовой Pink Pong робот категории до 1,5 килограмма. Его создали в мастерской, которая находится во Фрязине. Разработка заняла около двух месяцев. Однако участвовать в чемпионате будет другой экземпляр, который уже представили на мероприятии в 2023 году. Но его модернизируют.

«Есть робот 2023 года. <…> Мы делаем глубокую модернизацию. Первые изменения, которые будут сразу же видны: если в 2023 году у нас вес орудия был около семи килограмм, и скорость его вращения была 1,5 тысячи оборотов в минуту, то в этом году вес орудия будет 25 килограмм и скорость вращения уже пять тысяч оборотов в минуту. Кроме этого, мы подтягиваем скорость [самого робота]», - рассказал Татаринов.

Он добавил, что подобные разработки планируется использовать на предприятиях. Например, автономные тележки будут перевозить грузы или документы.

В 2023-м году команду «Исток Роботикс» на чемпионате поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Он поддержал, не только нас, но и весь чемпионат. И мы еще открывали чемпионат как подмосковная команда. <…> Это было очень интересно, такой экспириенс, опыт», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что более 250 школьников и студентов со всего Подмосковья поучаствовали в региональной российской робототехнической олимпиаде. Она прошла в технолицее имени Долгих под Истрой.