16 мая 2024, 13:55

Сим-карты в России предложили привязать к биометрии

РИА «Новости»
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В России предложили ужесточить порядок продажи сим-карт. ФСБ и Минцифры обсудили возможность оформления номера по данным биометрии, ограничения точек продаж или заключения договора через приложение «Госключ». Об этом сообщил «Коммерсант».

Силовиков обеспокоил серый рынок сим-карт, а именно их сбыт через дилеров. До сих пор купить номер можно на сайтах операторов связи, в салонах и у посредников. Последние обеспечили операторам от 35% до 70% продаж.

ФСБ и Минцифры обсудили три способа урегулировать эту сферу. Во-первых, предложили обязать продавцов требовать при оформлении не только паспортные данные нового абонента, но и биометрические. Во-вторых, ограничить пункты продаж сим-карт салонами связи, отделениями «Почты России» и офисами МФЦ. В-третьих, разрешить заключать договоры об услугах связи в приложении «Госключ» с использованием цифровой подписи.

В 2022 году приняли закон об биометрии. В России гарантировали добровольность и безопасность передачи персональных данных.

ФСБ Технологии
14 мая 2024, 21:59
«Глубокая модернизация». Подмосковная команда поучаствует в «Битве роботов — 2024»
Телеканал «360»
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Подмосковная команда «Исток Роботикс» примет участие в чемпионате «Битва роботов — 2024». Подробно об этом рассказал начальник отдела филиала РТУ МИРЭА в городском округе Фрязино Дмитрий Татаринов ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360».

Вместе с Татариновым в студию приехал розовой Pink Pong робот категории до 1,5 килограмма. Его создали в мастерской, которая находится во Фрязине. Разработка заняла около двух месяцев. Однако участвовать в чемпионате будет другой экземпляр, который уже представили на мероприятии в 2023 году. Но его модернизируют.

«Есть робот 2023 года. <…> Мы делаем глубокую модернизацию. Первые изменения, которые будут сразу же видны: если в 2023 году у нас вес орудия был около семи килограмм, и скорость его вращения была 1,5 тысячи оборотов в минуту, то в этом году вес орудия будет 25 килограмм и скорость вращения уже пять тысяч оборотов в минуту. Кроме этого, мы подтягиваем скорость [самого робота]», - рассказал Татаринов.

Он добавил, что подобные разработки планируется использовать на предприятиях. Например, автономные тележки будут перевозить грузы или документы.

В 2023-м году команду «Исток Роботикс» на чемпионате поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Он поддержал, не только нас, но и весь чемпионат. И мы еще открывали чемпионат как подмосковная команда. <…> Это было очень интересно, такой экспириенс, опыт», - добавил специалист.

Ранее стало известно, что более 250 школьников и студентов со всего Подмосковья поучаствовали в региональной российской робототехнической олимпиаде. Она прошла в технолицее имени Долгих под Истрой.

Роботы Студенты Фрязино
13 мая 2024, 06:21
Россиянам открыли доступ к обновлениям Windows и Office
Global Look Press
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Жители России вновь могут загружать и устанавливать обновления Windows и Office, не прибегая к помощи сервисов VPN. Корпорация Microsoft открыла доступ к программному обеспечению и отказалась от планов заблокировать облачные программные продукты для корпоративных пользователей, сообщили «Известия».

«Microsoft ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего ПО», - объяснил президент ассоциации «Руссофта» Владимир Макаров.

Корпорация планировала в марте запретить российским IT-компаниям пользоваться облачными программными продуктами , но так и не ввела ограничения. Кроме того, она сняла запрет на скачивание обновлений Windows и Office пользователями в России. Загрузить их смогли владельцы стационарных компьютеров и ноутбуков.

В корпорации обсуждали перенос срока закрытия доступа россиянам к программным продуктам на конец марта, но не отказывались от блокировки. Дополнительное время дали на создание резервных копий файлов и настройку другого софта.

Microsoft Санкции Технологии
07 мая 2024, 20:40
Россия войдет в число 25 стран по плотности роботизации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин распорядился обеспечить вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля.

«Установить целевые показатели и задачи на достижение национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“: вхождение к 2030 году Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации», - отметили в документе.

Путин сегодня подписал указ о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В рамках указа глава государства поручил кабмину скорректировать существующие национальные проекты, а также подготовить 11 новых.

Россия Владимир Путин Экономика
07 мая 2024, 19:48
Apple обновила линейку iPad. Какое будущее ждет гаджет в России
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Американская корпорация Apple в ходе традиционной весенней презентации в своей штаб-квартире в Купертино представила новое поколение планшетов iPad Air и iPad Pro со специальными девайсами. Трансляцию вели на YouTube-канале компании.

Проблем с импортом новинок от Apple в Россию Илья Корнейчук не увидел. Он пояснил, что компания ушла с отечественного рынка только формально.

«Apple контролирует в своих устройствах, каждую отдельную часть. Компания знает, где она находится, в каком устройстве она установлена и, естественно она знает, сколько в России находится ее девайсов и сколько их ввезли. Если бы они захотели, то они могли бы все это ограничить. Но если они этого не делают, значит это не соответствует их коммерческим интересам», - объяснил эксперт.

Он напомнил, что Apple после ухода из России даже не стала ликвидировать свое юридическое лицо. Поэтому все соблюдение компанией санкций стало лишь формальностью. Поэтому ввоз гаджетов продолжится по уже ставшими привычным каналам.

Стоимость гаджетов Облегченная версия iPad сохранила чип M2 и сверхширокоугольную фронтальную камеру, оснащенную специальной функцией - она позволяет удерживать пользователя в кадре.

Гаджет назвали идеальным для учебы, работы и отдыха. Впервые его представили в двух размерах - 11 и 13 дюймов. Минимальная цена начинается от 599 и 799 долларов в зависимости от вида модели.

Цены на новое поколение планшетов Apple вполне адекватные. Гаджеты получили больший объем памяти, улучшенную производительность и характеристики. Поэтому по своим качествам вполне соответствуют стоимости. Но нужны далеко не всем, пояснил Корнейчук.

«Если говорить о любителях игр, то для них существуют Steam Deck - портативные игровые системы. При помощи них можно играть на ПК и получать много удовольствия. Также есть игровые ноутбуки, которые стоят дороже и дают более высокую производительность. Для тех, кто занимается текстом, существуют мощные ноутбуки, не только от Apple», - отметил он.

Эксперт добавил, что iPad, несмотря на свое нишевое предназначение, остался лидером продаж на рынке. Планшеты от Samsung пока уступают по качеству технике американской корпорации. При этом покупателями вполне могут стать люди, которые уже являются пользователями других продуктов Apple и вошли в созданную ей экосистему, в которой iPad станет хорошим дополнением.

Нишевый продукт Эксперт добавил, что планшеты американской корпорации занимают собственную нишу. Поэтому ожидать на них повышенный спрос среди простых людей не стоит.

«Для дизайнера-профессионала это хорошее решение, потому что он сможет решать свои рабочие задачи, используя не компьютер, а планшет в наглядном режиме. Там можно и видео редактировать, решать другие профессиональные задачи», - пояснил собеседник 360.ru.

Планшетами iPad в основном пользуются графические дизайнеры, которые используют их для создания рисунков. Кроме того, девайс интегрировали в экосистему Apple и его вполне можно использовать в качестве второго экрана для MacBook. Об этом в комментарии 360.ru заявил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Также планшет получил новый 16-ядерный сопроцессор Neural Engine, который выполняет 38 триллионов операций в секунду. Кроме того, iPad Pro стал первым планшетом Apple c Tandem OLED экраном.

Будущим владельцам доступны два размера планшета в 11 и 13 дюймов. Главным отличием нового iPad Pro стала его минимальная толщина, которая составила всего 5,1 миллиметра.

Стоимость новинки с минимальной памятью составит 999 и 1299 долларов.

Также компания порадовала своих поклонников выпуском нового Pencil Pro. Обновленный стилус получил новый датчик сжимания, привязку к «Локатору», а также управление при помощи гироскопа. Он подходит ко всем новым моделям планшетов. Цена дополнительного устройства - 129 долларов.

Еще одной новинкой стала клавиатура Magic Keyboard, предназначенная для iPad Pro. Фактически она полностью стала соответствовать стандартам MacBook за счет увеличения и количества клавиш.

Доступность в России Отдельно он отметил первое использование чипа M4, который iPad Pro получил раньше, чем ноутбуки компании.

Новый iPad Pro стал первым гаджетом американской корпорации, который получил чип М4, предназначенный для работ с искусственным интеллектом. Фактически компания объявила о переходе на выпуск техники, работающей на основе нейросетей.

Гаджеты Apple Россия

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