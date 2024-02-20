Силовики снесли инфраструктуру хакерской группировки LockBit

Операцию провели силовые структуры США и Великобритании, в том числе британское Национальное агентство по борьбе с преступностью и ФБР. К ним подключились правоохранители 11 государств. Они конфисковали 11 тысяч доменов, используемых LockBit и ее дочерними компаниями. На днях завершился последний этап операции - специалисты разрушили инфраструктуру кибермошенников. На сайте группировки появилось сообщение о том, что он перешел под контроль правоохранителей.

LockBit распространяла вредоносное программное обеспечение - программы-вымогатели. Они заражали компьютеры и требовали деньги за разблокировку файлов. Пострадали 1,6 тысячи человек и компаний в США, около двух тысяч по всему миру.

Группировка причастна к атаке на американское подразделение Industrial & Commercial Bank of China Ltd., которая привела к обвалу рынка казначейских облигаций США стоимостью 26 миллиардов долларов, а также блокировке сайта Boeing для продажи запчастей и программного обеспечения самолетов. LockBit также публиковала данные о британских военных объектах.