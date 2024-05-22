Шадаев назвал сроки повсеместного использования Wi-Fi в российских самолетах

В 16 российских городах-миллионниках начнут развивать сеть 5G. Быстрой и качественной связью россиян пообещали обеспечить к 2030 году. Директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что обновление должно принести только плюсы.

«На самом деле, это абсолютно закономерно. Мы развиваемся, технологии развиваются. 5G - принципиально новая, очень высокоскоростная сеть передачи данных, максимальной скорости которой сейчас, по сути, пока еще нет», - заметил он.

Дворянский добавил, что задержка в передаче данных при использовании 5G может быть максимум в миллисекунды.

«Это классическое развитие нашей конференц-связи, цифровизации», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Инфраструктура городов-миллионников, пояснил эксперт, гораздо более готова к такого рода обновлениям и по количеству оборудования, и пользователей.

«Скорости огромные, их должен кто-то перерабатывать. И технические серверы, оборудование тоже должны быть. <…> Нет смысла тестировать [оборудование] в небольших городах», - обратил он внимание.

Пока что, напомнил Дворянский, речь идет о крупных населенных пунктах - Москве, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге и других.

Несомненным плюсом он назвал улучшение скорости и качества связи для всех пользователей независимо от их моделей телефонов или роутеров.

«Мы получим более быстрое качество связи, стабильное, защищенное. По сути, это классическая эволюция четвертого поколения в пятое. Просто пришло время обновляться», - сказал собеседник 360.ru.

Дворянский также выразил надежду на то, что сама связь при этом дороже не станет - операторам выгодно обновление.