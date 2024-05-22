Шадаев назвал сроки повсеместного использования Wi-Fi в российских самолетах
На борту всех российских самолетов с 2028 года появится Wi-Fi. О сроках предоставления такой услуги повсеместно сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах конференции ЦИПР-2024.
В ответ на соответствующий вопрос ТАСС глава Минцифры уточнил, что Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным после запуска спутниковой группировки.
«В 2028 году, я думаю», - уточнил Шадаев.
В феврале министр сообщал, что первую российскую группировку космических спутников для использования на высокоэллиптической орбите интернет-сети сформируют и запустят в 2026 году.
До 2030 года по плану должны запустить 737 низкоорбитальных спутников связи.
В минувшую субботу, 18 мая, замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко сообщал о планах проведения модернизации геостационарной группировки. Восемь спутников, по его словам, заканчивают срок активного существования - их заменят новыми аппаратами.
Это позволит обеспечивать беспрерывное оказание услуг телерадиовещания и спутникового интернета, подчеркнул Угнивенко.