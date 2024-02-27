Сбой в Telegram распространился на WhatsApp

Примерно в одно и то же время перестали исправно работать Viber, Telegram и WhatsApp. Проблемы появились у абонентов МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

Веб-версия WhatsApp перестала работать у некоторых жителей Владимира, Нижнего Новгорода и Калининграда, сообщил сервис Downdetector. К 14:00 Telegram по-прежнему оставался недоступным в Сочи, Ярославле, Ставрополе, Рязани и других городах, фиксировали неполадки при входе в приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Сбой начался после полудня. Жалобы поступили из разных городов России , в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара. Некоторые интернет-пользователи смогли запустить Telegram при включенном VPN-сервисе.