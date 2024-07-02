Сбой произошел в работе Telegram в России
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений, заявили на сайте Downdetector.
По данным портала, стабильно не работает web-версия мессенджера и приложение для смартфонов.
Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram в первых числах июня. Проблемы с доступом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Алтайском крае.
Это был шестой сбой в работе мессенджера за три месяца. Аналогичные проблемы в Telegram наблюдались после теракта в «Крокусе». Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.