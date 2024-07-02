02 июля 2024, 20:58

Сбой произошел в работе Telegram в России

Freepik
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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой сообщений, заявили на сайте Downdetector.

По данным портала, стабильно не работает web-версия мессенджера и приложение для смартфонов.

Массовые сбои зафиксировали в работе мессенджера Telegram в первых числах июня. Проблемы с доступом зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Алтайском крае.

Это был шестой сбой в работе мессенджера за три месяца. Аналогичные проблемы в Telegram наблюдались после теракта в «Крокусе». Пользователи жаловались на проблемы с загрузкой фото, видео и других медиафайлов.

Telegram Россия
01 июля 2024, 13:18
Россиян предупредили об опасности жары для смартфонов
РИА «Новости»
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В жаркую погоду россиянам нужно постараться не оставлять смартфоны и другие гаджеты, потому может произойти перегрев устройства. Об этом 360.ru рассказал владелец компании  Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин.

«Самое первое - любому устройству комфортно там, где комфортно человеку. Не нужно пользоваться ими на пляже под раскаленным солнцем либо на панели машины. Если этого не делать, то охлаждать телефон или компьютер не нужно», - сказал он.

Муртазин добавил, что, если перегрева все-таки не удалось избежать, сначала гаджет будет самостоятельно отключать часть функций, после чего просто выключится.

«Если в жару оставить смартфон на торпеде машины, то герметичность корпуса может нарушиться. При нагреве растечется клей. Современные девайсы работают спокойно в условиях жаркого лета, просто не нужно держать их под солнечными лучами», - заключил аналитик.

Ранее россиянам напомнили об опасности пользования смартфоном в грозовую погоду на возвышенности.

Смартфоны Погода
30 июня 2024, 02:16
WhatsApp прекратит работать на некоторых телефонах
Unsplash
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WhatsApp* прекратит поддерживать работу на некоторых устаревших смартфонах от разных производителей в 2024 году. Об этом сообщил сайт Informing.

Среди устройств, на которых не будет работать приложение, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone SE, а также ряд моделей Samsung Galaxy, Motorola Moto, Huawei, Lenovo, Sony Xperia, LG Optimus, Faea, THL, Archos, Wiko и ZTE. Всего насчитывается 40 моделей гаджетов.

Разработчики приняли это решение, чтобы сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных устройствах. По их мнению, это обеспечит более удобный и приятный пользовательский опыт.

Ранее стало известно, что Apple убрала из App Store ряд сервисов в Китае. Это Telegram, Thread*, Signal и сервисы WhatsApp*.

* Платформы WhatsApp и Thread принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, запрещена в России.

WhatsApp Apple Технологии
26 июня 2024, 14:12
Легендарный мессенджер ICQ официально завершил работу
Global Look Press
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Мессенджер ICQ, популярный в России в 2000-х годах, официально прекратил работу. Об этом сообщили на сайте платформы.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в „VK Мессенджере“ и VK Workspace», - написали на сайте.

VK анонсировал закрытие мессенджера 24 мая. Администрация социальной сети сообщила, что сфокусировалась на развитии «VK Мессенджера» для корпоративного сервиса и пользователей на базе платформы VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к этим командам.

ICQ вошел в портфель активов VK в 2010 году. Сервис предназначался для мгновенного обмена сообщениями. Его разработали в 1996 году. Россияне использовали легендарную «аську» для общения с друзьями, рабочей переписки и любовных посланий.

Мессенджеры Соцсети
22 июня 2024, 16:26
Ответственного за блокировку зеркал запрещенных сайтов сменили в России
РИА «Новости»
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Роскомнадзор получил право блокировать зеркала запрещенных в России сайтов. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

До этого полномочия по блокировке зеркал запрещенных сайтов принадлежали Минцифры.

Интернет Роскомнадзор Блокировки Россия Владимир Путин

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