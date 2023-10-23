«Сбер» обновил приложение для Android

«Сбер» обновил приложение «Сбербанк Онлайн» для Android. Теперь в «кошельке» можно будет увидеть общий баланс по нескольким картам, а на главном экране - расходы за месяц по категориям и курсы валют. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По сообщению компании, больше всего изменился раздел «кошелек». Теперь в нем можно держать более двух карт, причем приложение покажет общий баланс на них. Впрочем, в программе появилась специальная кнопка, позволяющая скрыть баланс при необходимости. Бонусы «Спасибо» также переехали внутрь «кошелька».

В новом приложении проще скопировать номер CVV - для этого нужно несколько секунд удерживать палец на карте.

На главном экране появились расходы за месяц по категориям: супермаркеты, ЖКХ, интернет, транспорт и другие. Там же можно будет установить лимит расходов. На главной странице стали отображаться курсы валют. А в шапке появился раздел «Важные события»: там будут появляться сообщения о поступлении денег, новых счетах на оплату или просрочке по кредитным платежам.

«В новом релизе мы стремились максимально упростить клиентам процесс управления финансами, чтобы всегда под рукой были самые частотные операции и сервисы: проверить баланс, перевести деньги, посмотреть, сколько средств и на что потрачено. А все, что используется реже, мы переместили в другие разделы», - заявила директор дивизиона «Сбербанк Онлайн» Ксения Баринова.

В октябре с тало известно, что Сбер займется выявлением незаконных мусорных полигонов. Российский экологический оператор заключил соглашение с ООО «Сбер Бизнес Софт», в рамках которого будут созданы ИТ-решения с применением искусственного интеллекта для мониторинга несанкционированных свалок.