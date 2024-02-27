27 февраля 2024, 17:08

Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенных

Unsplash
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Сайт сообщества сервиса распространения компьютерных игр и программ Steam остается доступен российским пользователям. Никакого ограничения в доступе к платформе нет. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в реестр запрещенных включили только одну страницу, где появилась информация об изготовлении наркотиков. Основанием стало решение МВД от 22 февраля.

После удаления противоправного контента страницу из реестра исключили. При этом доступ к ней, как и ко всему сайту, не ограничивали.

Изначально СМИ сообщали, что главную страницу сайта steamcommunity.com внесли в реестр запрещенных сайтов. На момент написания материала в базе данных Роскомнадзора этого адреса нет.

На сайте сообщества распространяется фанатский и официальный контент для игр и программ из Steam.

Пользователи отметили, что платформа уже попадала в реестр запрещенных сайтов из-за сообщений о распространении наркотиков в 2015 году. Тогда ее не блокировали.

Россияне с марта 2022 года столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек. С похожей проблемой столкнулись пользователи других игровых сервисов.

Видеоигры Интернет Роскомнадзор
27 февраля 2024, 16:35
Заблокированные соцсети заработали в России после сбоя Telegram
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Российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и подтвердила проверка редакции «360».

Без включения VPN-сервисов свободно открываются мобильные приложения и веб-версии заблокированных социальных сетей.

Сбой в работе Telegram произошел после полудня во вторник, 27 февраля. Жители ряда российских городов смогли воспользоваться мессенджером после включения VPN.

По данным сайта «Сбой.рф» , вслед за Telegram перестали работать приложения Viber, Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Также на работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

На момент написания материала все мессенджеры, приложения и мобильная связь работает стабильно.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Мессенджеры Соцсети Telegram Россия
27 февраля 2024, 14:03
Минцифры и РКН выяснят причину масштабного сбоя Telegram и других сервисов в России
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Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, заявили в Минцифры. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Также в министерстве подчеркнули, что совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины масштабного сбоя.

«Будем держать вас в курсе ситуации», - добавили в пресс-службе.

По информации Минцифры, сбой Telegram зафиксировали и в других странах. Российские операторы связи работают штатно, отмечая падение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.

Telegram Россия
27 февраля 2024, 14:01
Сбой в Telegram распространился на WhatsApp
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Технические неполадки в рунете не ограничились мессенджером Telegram. На сбои пожаловались пользователи Viber и WhatsApp, абоненты большинства крупных операторов мобильной связи. Такие данные появились на сайте «Сбой.рф».

Примерно в одно и то же время перестали исправно работать Viber, Telegram и WhatsApp. Проблемы появились у абонентов МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

Веб-версия WhatsApp перестала работать у некоторых жителей Владимира, Нижнего Новгорода и Калининграда, сообщил сервис Downdetector. К 14:00 Telegram по-прежнему оставался недоступным в Сочи, Ярославле, Ставрополе, Рязани и других городах, фиксировали неполадки при входе в приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Сбой начался после полудня. Жалобы поступили из разных городов России , в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Краснодара. Некоторые интернет-пользователи смогли запустить Telegram при включенном VPN-сервисе.

WhatsApp Telegram
27 февраля 2024, 12:56
В работе Telegram произошел сбой
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Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте«Сбой.рф».

На данный момент общее количество поданных жалоб на работу сервиса в браузерной и мобильной версии превышает 5,7 тысяч.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи отмечали, что не могли отправить сообщения, чаты загрузить было невозможно.

Роскомнадзор отмечал, что предварительной причиной неполадок стала проблема во внутренней инфраструктуре сервиса.

Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте «Сбой.рф».

Telegram Россия

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