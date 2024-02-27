Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенных

В ведомстве подчеркнули, что в реестр запрещенных включили только одну страницу, где появилась информация об изготовлении наркотиков. Основанием стало решение МВД от 22 февраля.

После удаления противоправного контента страницу из реестра исключили. При этом доступ к ней, как и ко всему сайту, не ограничивали.

Изначально СМИ сообщали, что главную страницу сайта steamcommunity.com внесли в реестр запрещенных сайтов. На момент написания материала в базе данных Роскомнадзора этого адреса нет.

На сайте сообщества распространяется фанатский и официальный контент для игр и программ из Steam.

Пользователи отметили, что платформа уже попадала в реестр запрещенных сайтов из-за сообщений о распространении наркотиков в 2015 году. Тогда ее не блокировали.

Россияне с марта 2022 года столкнулись со сложностями при оплате игр и программ в Steam через обычные банковские карты. Часть разработчиков оставила для них возможность перечисления средств через системы PayPal или внутренний кошелек. С похожей проблемой столкнулись пользователи других игровых сервисов.