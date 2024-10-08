08 октября 2024, 20:19

Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя

Freepik
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Официальный сайт Роскомнадзора перестал работать вечером 8 октября. Интернет-пользователи оставили жалобы на сервисе Downdetector.

Ранее стало известно, что в России заблокировали популярную платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства. В конце сентября Discord получил штраф на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Также Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по мониторингу. До этого платформа удалила по требованию властей больше тысячи запрещенных материалов.

Роскомнадзор
07 октября 2024, 21:09
В приложении Т-Банка произошел сбой
РИА «Новости»
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В работе приложения Т-Банка вечером 7 октября произошел сбой. Клиенты пожаловались на ошибки при проведении транзакций, сообщил сервис «Сбой.рф».

Первые неполадки появились около 18:30, а максимальное количество жалоб поступило около 20:15. Большинство обращений подали жители Москвы - 40%. Еще 11% поступили из Санкт-Петербурга, по 4% - из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области, по 3% - из Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Жалобы на работу приложения появились в сообществе Т-Банка во «ВКонтакте». Клиенты заявили, что переведенные деньги не дошли до адресата, пропал доступ к счетам и картам.

В сбое у Т-Банка убедился 360.ru. В приложении появилось уведомление о нестабильной работе сервиса, а при переводе денег на другой счет произошла ошибка.

Тем временем приложение «Авито» исчезло из каталога Google Play. Успевшие установить его пользователи продолжили пользоваться сервисом в обычном режиме.

Банки Смартфоны Деньги Технологии
06 октября 2024, 05:47
В Telegram появились подарки для пользователей
Unsplash
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении подарков в мессенджере. Об этом он сообщил в своем канале на этой платформе.

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» - написал бизнесмен.

По словам Дурова, пользователи, которые получат подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или обменять на валюту Telegram - «звезды». Позже выйдут обновления, где полученные призы можно будет преобразовать в NFT.

Ранее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей правительству, согласно политике приватности в большинстве государств. Также он напомнил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности, однако базовые принципы не поменяли.

Мессенджеры Telegram Павел Дуров
03 октября 2024, 14:22
Сбои зафиксировали в работе Telegram
Unsplash
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Пользователи фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил сервис Downdetector.

По его информации, в 13:52 поступило около 20 сообщений о затруднениях в работе. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются дольше обычного. Кроме того, сбои фиксировались с пяти до шести часов утра.

Накануне телеканал RTVI сообщал о сбоях в работе «Альфа-банка». По его данным, у некоторых пользователей не работали система быстрых платежей и мобильное приложение, а у сотрудников банка - внутренние программы.

В начале сентября с мощнейшей за два года кибератакой столкнулся Rutube. Вернуться к штатному режиму работы видеохостинга удалось примерно спустя два часа.

Интернет Telegram
03 октября 2024, 12:16
Россиянам перечислили способы открыть Gmail на устройствах с iOS
Unsplash
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Российские пользователи гаджетов Apple столкнулись со сбоями при использовании популярного почтового клиента Gmail — сервис перестал обновлять почту. Чтобы посмотреть письма, можно использовать несколько хитрых способов или просто импортировать почту в другой ящик. Об этом 360.ru рассказал директор ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Он отметил, что проблемы возникли только у части юзеров Gmail, использующих устройства с iOS.

«Говорят, что не у всех операторов связи этот сбой. То есть там в зависимости от оператора связи проблемы наблюдаются, они не у 100% пользователей», - объяснил эксперт.

Если проблемы с приложением все-таки возникли, зайти на почту можно с помощью VPN-сервисов или открыть web-версию почты, добавил специалист. Выходом из ситуации также может стать импорт почты.

«И еще один вариант - использовать сервис миграции. Зайти на xmail и импортировать всю почту с Gmail себе на mail. <…> Сервис миграции просто перетаскивает все письма на новый ящик с таким же именем», - сообщил он.

Зыков допустил, что сбои в работе сервиса могли возникнуть не из-за желания Google ограничить приложения для россиян, а из-за других факторов. В качестве примера он обратил внимание на замедление видеохостинга YouTube, который тоже принадлежит американской компании.

«Или [сбой может быть связан] с тем, что Gmail переехал на iOS на какие-то айпишники, которые связаны или близки к тем, что на YouTube. Это одна инфраструктура „гугловская“, отсюда и проблема», - предположил IT-эксперт.

Ранее в Google возникли проблемы с регистрацией новых аккаунтов для пользователей в России. Депутат Госдумы Олег Матвейчев посоветовал россиянам использовать отечественные аналоги.

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