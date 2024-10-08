Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя

В работе приложения Т-Банка вечером 7 октября произошел сбой. Клиенты пожаловались на ошибки при проведении транзакций, сообщил сервис «Сбой.рф».

Первые неполадки появились около 18:30, а максимальное количество жалоб поступило около 20:15. Большинство обращений подали жители Москвы - 40%. Еще 11% поступили из Санкт-Петербурга, по 4% - из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области, по 3% - из Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Жалобы на работу приложения появились в сообществе Т-Банка во «ВКонтакте». Клиенты заявили, что переведенные деньги не дошли до адресата, пропал доступ к счетам и картам.

В сбое у Т-Банка убедился 360.ru. В приложении появилось уведомление о нестабильной работе сервиса, а при переводе денег на другой счет произошла ошибка.

Тем временем приложение «Авито» исчезло из каталога Google Play. Успевшие установить его пользователи продолжили пользоваться сервисом в обычном режиме.