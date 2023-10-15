Samsung уступил лидерство на российском рынке китайскому Haier

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С января по сентябрь 2023 года объем продаж телевизоров вырос на 35-40% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Китайские производители заняли первые три места.

По данным экспертов, при сохранении санкций ушедшие с российского рынка бренды могут потерять нишу окончательно. В IT-холдинге Fplus со ссылкой на собственные данные указали, что первое место на рынке телевизоров досталось Haier.

За девять первых месяцев этого года выручка компании составила 11,5% в натуральном выражении, в денежном показатель достиг 15,3%. В пошлом году бренд не дотянул даже до тройки лидеров.

Второе и третье места по объемам продаж досталось китайским компаниям Xiaomi и Hisense. Samsung потерял до 5,1% - годом ранее доля равнялась 25,3%.

Продажи телевизоров под собственными торговыми марками российских ретейлеров тоже выросли.

По данным СМИ, локализовать производство техники в России готовы иранские компании.