06 сентября 2024, 22:02

Rutube столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой за последние два года

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Rutube столкнулся с самой крупной DDoS-атакой за последние два года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал платформы.

«В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», - заявили в пресс-службе.

Ранее похожая ситуация случилась со Сбербанком. Как рассказал зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, в конце июля на банк обрушилась мощнейшая DDoS-атака в его истории. Ее длительность составила 13 часов, злоумышленники использовали инфраструктуру IТ-армии Украины.

По словам Кузнецова, произошедшее никак не затронуло работу банка. Киберспециалисты успешно отразили атаку.

В августе массированную DDOS-атаку осуществили на соцсеть X. Как рассказал владелец платформы Илон Маск, это случилось перед его интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Соцсети
06 сентября 2024, 11:02
Telegram изменил политику безопасности после ареста Дурова
РИА «Новости»
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Мессенджер Telegram изменил политику безопасности после ареста во Франции его основателя Павла Дурова. Информация появилась в разделе часто задаваемых вопросов (FAQ) на сайте платформы.

Ранее все чаты Telegram за исключением каналов и ботов были приватными. Администрация мессенджера не обрабатывала никакие запросы, связанные с ними.

Теперь в разделе FAQ уточнили, что во всех приложениях Telegram есть кнопки «пожаловаться». Они позволят сообщить модераторам о незаконном контенте. Для того, чтобы отправить жалобу, следует нажать на сообщение и удерживать его - после этого всплывет меню с нужной кнопкой. Обновления в политику Telegram внесли менее чем сутки назад.

Преступники стали чаще использовать Telegram из-за роста числа пользователей, объяснил Дуров. Он поставил задачу улучшить ситуацию в этом направлении. Процессы в компании уже начались, подчеркнул основатель мессенджера.

Мессенджеры Telegram Павла Дурова арестовали во Франции
05 сентября 2024, 18:38
В Росатоме очертили перспективы развития отечественной энергетики
РИА «Новости»
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Возобновляемые источники электроэнергии, переход к которым происходит по всему миру, становятся все более конкурентоспособными. Об этом рассказал на тематической сессии ВЭФ гендиректор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

Он отметил, что им можно находить применение повсеместно, в том числе и на Дальнем Востоке. Особо Назаров подчеркнул важность развития атомной энергетики.

«Атомная технология - это единственная сейчас базовая энергетическая технология, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет технологий», - заявил он.

Назаров добавил, что нарастить долю в этой сфере до заявленных 25% реально. Глава компании добавил, что в энергетике важно стратегическое планирование на 10 и более лет, а формировать правила надо так, чтобы они были максимально эффективными.

Экологические требования становятся важным условием для новых проектов в промышленности. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.

АЭС Экономика Росатом ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 18:37
В Росатоме рассказали, как современные технологии могут влиять на изменение климата
РИА «Новости»
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Экологически нейтральные продукты Росатома могут влиять на скорость изменения климата. Об этом заявил на сессии ВЭФ первый заместитель гендиректора госкорпорации Кирилл Комаров.

«Мы выпускаем продукты, которые как минимум замедляют, а как максимум - не допускают изменение климата. Атомная энергетика - это самая чистая энергия из доступных человечеству», - рассказал он.

По его словам, российские АЭС ежегодно предотвращают свыше 100 миллионов тонн выбросов углекислого газа. Это сопоставимо с выбросами всей российской металлургической промышленности. Таким образом, замедляется глобальное потепление.

Помимо атомной энергетики, подчеркнул Комаров, компания развивает ветряные мощности и экотехнопарки, ответственные за переработку опасных отходов.

Также он выступил за дальнейшее развитие электротранспорта. По его словам, свыше 80% выбросов вредных веществ в больших городах приходится именно на автомобили.

Кроме того, первый замглавы Росатома заявил, что компания в своих проектах всегда учитывает прогнозы изменения климата. Он назвал тремя китами корпорации современные технологии, ответственное отношение к природе и учет всех возможных рисков.

АЭС Климат Экология Технологии Росатом ВЭФ-2024
05 сентября 2024, 10:35
Разработку самолета «Байкал» поручили ускорить
РИА «Новости»
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Россия должна ускорить разработку воздушного судна «Байкал». Такое заявление сделал президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Серийное производство пассажирской версии этого самолета необходимо запустить в ближайшее время, добавил глава государства.

По его словам, в России следует строить собственные воздушные суда - надежные, качественные и в нужных объемах.

Путин также предложил построить новые кампусы в таких городах Дальнего Востока, как Чита, Петропавловск-Камчатский и Улан-Удэ. Кроме того, следует расширить кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Участие в пленарном заседании ВЭФ 5 сентября принимают премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Накануне российский лидер провел с этими гостями переговоры.

Самолеты Владимир Путин ВЭФ-2024

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