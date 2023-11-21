21 ноября 2023, 07:46

Росздравнадзор приостановил использование системы анализа снимков Botkin.AI

Unsplash
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Использование Botkin.AI для поиска патологий на снимках компьютерной томографии приостановили из-за возможной угрозы здоровью пациентов. Росздравнадзор впервые запретил медицинскую систему с искусственным интеллектом, сообщил «Коммерсант».

Систему анализа снимков компьютерной томографии с использованием ИИ создали на деньги венчурных фондов, в том числе Минпромторга, Росатома, «Р-Фарм» и «Ташир Медика». Ее зарегистрировали в 2020 году и планировали внедрить в здравоохранение. Журналисты нашли в реестре Росздравнадзора письмо от 8 ноября, в котором использование изделий с этой системой потребовали приостановить из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью. Ведомство запустило проверку производителя - компании «Интеллоджик».

Систему Botkin.AI смогут вернуть в обращение после того, как производитель устранит замечания, заявил гендиректор «Медлевелтеха» Михаил Виноградов. Он объяснил, что к системам с ИИ относятся строго из-за того, что им присвоили третий класс риска.

Нейросети внедрят не только в медицину, но и строительный надзор. Им делегируют технические и рутинные задачи.

Здравоохранение Искусственный интеллект Медицина
18 ноября 2023, 08:06
Компания-разработчик ChatGPT уволила гендира Альтмана в связи с утратой доверия
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Совет директоров OpenAI принял решение уволить Сэма Альтмана с поста генерального директора. Об этом компания-разработчик нейросети ChatGPT сообщила на своем сайте.

Руководство OpenAI заявило об утрате доверия к Альтману. После его ухода должность гендира займет его заместитель, директор по технологиям компании Мира Мурати.

«Уход господина Альтмана стал результатом процесса рассмотрения советом директоров, по итогам которого был сделан вывод, что он [Альтман] не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом», - указали в пресс-службе.

OpenAI в 2022 году разработала инновационный сервис ChatGPT, позволяющий в диалоговом режиме взаимодействовать с пользователем. Нейросеть с помощью чата может искать информацию, признавать свои ошибки и отклонять неуместные вопросы.

Ранее американский бизнесмен и глава Tesla и SpaceX Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. По мнению эксперта по кибербезопасности Павла Мясоедова, предприниматель хочет сделать структуру, способную конкурировать с OpenAI в сфере разработок искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект Нейросети
15 ноября 2023, 10:08
Индийская компания займется сборкой российских дронов
РИА «Новости»
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На полях авиасалона Dubai Airshow 2023 российская компания «Транспорт будущего» подписала соглашение о сотрудничестве с индийской Sasaa Electronics Private Limited о создании совместного производства беспилотников. Об этом сообщил ТАСС.

Предприятие по разработке и производству гражданских дронов для мониторинга и грузоперевозок развернут в Индии. Гендиректор Ракеш Гоел заявил, что у индийского производителя микроэлектроники уже есть подходящая инфраструктура, поэтому объем инвестиций составит 10 миллионов долларов. Выпуск компонентов для беспилотников запустят в марте 2024 года.

Тандем «Транспорта будущего» и Sasaa Electronics Private Limited рассчитывает к 2030 году занять четверть рынка беспилотных технологий Индии и зарабатывать до 1,3 миллиарда долларов в год. Глава российской компании Юрий Козаренко заявил, что на первом этапе реализации проекта партнеры развернут производство и выстроят бизнес-модель.

В 2023 году товарооборот между Индией и Россией достиг рекордно высоких показателей. Объем торговых операций увеличился до 44 миллиардов долларов.

Индия Беспилотники Бизнес
14 ноября 2023, 11:43
Повторный отказ локализовать данные россиян обойдется Google в 15 млн рублей
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Корпорацию Google оштрафовали на 15 миллионов рублей за повторный отказ от локализации данных россиян. Общая сумма штрафов за нарушения превысила 30 миллионов, сообщил ТАСС.

Представитель судебного участка № 422 подтвердил, что мировой суд признал Google LLC виновным по части девятой статьи 13.11 КоАП России «Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан». Корпорацию наказали штрафом на сумму 15 миллионов рублей.

Зарубежные сервисы обязали к июлю 2021 года локализовать базы данных российских пользователей. Впервые Google наказали в августе 2021 года, оштрафовав на три миллиона рублей , затем в июне 2022 года - штрафом на 15 миллионов рублей за повторное нарушение.

Американскую компанию судили также за отказ удалить видео о спецоперации , пропаганду нетрадиционных отношений , арестовывали ее средства за блокировку YouTube-каналов российских СМИ. В октябре арбитражный суд признал ООО «Гугл» банкротом.

Штрафы Google Суд
13 ноября 2023, 13:02
Российским авиакомпаниям поставят более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 в 2024 году
РИА «Новости»
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Поставка 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, это связано с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировалось.

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и 20 - в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», - объяснил Слюсарь.

В начале сентября состоялись вторые успешные испытания с российским воздушным судном SJ-100. Авиаконструкторы заменили у лайнера импортные компоненты отечественными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что работа по созданию импортозамещенного самолета SJ-100 проходила в сжатые сроки. Оснащение воздушного судна отечественным двигателем стало большим успехом, добавил официальный представитель Кремля.

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 стал важнейшим событием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это стало результатом слаженных действий конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей.

Самолет SSJ-100 Самолеты Россия Импортозамещение

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