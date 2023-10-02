Ростех расторгнет с кабмином соглашение по квантовым сенсорам, но продолжит работу

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Квантовые сенсоры позволят в тысячу раз точнее современных датчиков проводить измерения в системах связи, медицине, при работе беспилотного транспорта и других сферах. Соглашение на разработку одноименной дорожной карты с Ростехом заключили несколько лет назад, но, по информации издания, так и не приняли - правительство несколько раз возвращало программу на доработку.

В результате сам Ростех предложил расторгнуть соглашение. Эту информацию подтвердили источники в IT-сфере. Кроме того, формально необходимость в дорожной карте отпала, ведь ее мероприятия реализуют участники госпрограммы развития электронной и радиоэлектронной промышленности.

«Будем дальше развивать направление квантовой сенсорики с использованием существующих инструментов господдержки», - сказал представитель госкорпорации.

В России разработали план развития квантовых технологий. Он включал работу над квантовыми вычислениями, сенсорами и коммуникациями. Гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов назвал последние технологии наиболее конкурентоспособными.