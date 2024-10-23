23 октября 2024, 14:21

«Ростех» допустил прекращение экспорта высокотехнологичной продукции

РИА «Новости»
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«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сказал глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации. Его процитировал ТАСС.

Чемезов отметил, что при такой процентной ставке вся прибыль «съедается процентами», которые организация должна заплатить банку.

«Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь экспорт высокотехнологичной продукции <…> - все, чей срок производства составляет год и более, - либо надо что-то делать», - подчеркнул он.

Рекордный уровень ключевой ставки, как заметил глава «Ростеха», сильно тормозит дальнейший рост промышленности. Предприятиям не выгодно пользоваться займами. Если ситуация не поменяется, большинство заводов станут банкротами, уточнил Чемезов.

Падает и экспорт высокотехнологичной продукции: при заключении контракта на ту, производственной цикл которой больше года, авансовый платеж составляет 30-40% от оставшихся средств. Чтобы выпустить такие изделия, необходимо брать кредит, резюмировал он.

Экспорт Ростех
22 октября 2024, 09:35
Глава Фрязина изучил процессы производства горюче-смазочных материалов
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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев вместе с представителями администрации посетил Московский завод «Газпромнефть — смазочные материалы», чтобы изучить, как делают нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Воробьев назвал комплексное развитие своего города приоритетной целью и поблагодарил компанию за содействие в этом.

«Наше партнерство с компанией является эталонным примером сотрудничества властей с бизнесом и позволяет объединять технологический, научный, человеческий потенциалы, а также создавать новые импульсы для развития территории», - заявил он.

Гендиректор компании Анатолий Скоромец рассказал, что завод постоянно и системно совершенствует технологии и процессы производства нефтепродуктов. Он отметил, что «Газпромнефть - смазочные материалы» вошла в пилотную группу нацпроекта «Честный знак».

«Возможности нашей площадки во Фрязине позволяют выпускать широкий спектр премиальных масел и обеспечивать потребности всех сегментов российского рынка. Кроме того, в ближайшее время на заводе будет внедрена уникальная система цифрового контроля качества», - заключил Скоромец.

Этот завод единственный в России, производящий смазочные материалы по полному циклу. На предприятии выпускают более 300 наименований различных масел для автомобилей, судов и промышленных агрегатов. Новые рецептуры разрабатываются на основе собственных базовых компонентов.

Россия Заводы Фрязино Газпром нефть Технологии
21 октября 2024, 12:05
Россияне пожаловались на работу Viber
Global Look Press
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Утром 21 октября пользователи мессенджера Viber пожаловались на проблемы в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Самарской области и Краснодарского края (6%), Челябинской и Нижегородской областей (4%), а также Пермского края и Свердловской области (2%).

По состоянию на 11:00 по московскому времени, общее число жалоб на сбои в работе Viber достигло 1384. У пользователей нет возможности получать и отправлять сообщения, либо полностью не работает приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать мессенджер Telegram для рассылки зараженных вирусами файлов под видом фотографий. Многие пользователи уже стали жертвами этой схемы, они установили себе присланный неизвестными файл с расширением APK.

Мессенджеры Соцсети
08 октября 2024, 20:19
Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя
Freepik
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Официальный сайт Роскомнадзора перестал работать вечером 8 октября. Интернет-пользователи оставили жалобы на сервисе Downdetector.

Ранее стало известно, что в России заблокировали популярную платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства. В конце сентября Discord получил штраф на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Также Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по мониторингу. До этого платформа удалила по требованию властей больше тысячи запрещенных материалов.

Роскомнадзор
07 октября 2024, 21:09
В приложении Т-Банка произошел сбой
РИА «Новости»
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В работе приложения Т-Банка вечером 7 октября произошел сбой. Клиенты пожаловались на ошибки при проведении транзакций, сообщил сервис «Сбой.рф».

Первые неполадки появились около 18:30, а максимальное количество жалоб поступило около 20:15. Большинство обращений подали жители Москвы - 40%. Еще 11% поступили из Санкт-Петербурга, по 4% - из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области, по 3% - из Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Жалобы на работу приложения появились в сообществе Т-Банка во «ВКонтакте». Клиенты заявили, что переведенные деньги не дошли до адресата, пропал доступ к счетам и картам.

В сбое у Т-Банка убедился 360.ru. В приложении появилось уведомление о нестабильной работе сервиса, а при переводе денег на другой счет произошла ошибка.

Тем временем приложение «Авито» исчезло из каталога Google Play. Успевшие установить его пользователи продолжили пользоваться сервисом в обычном режиме.

Банки Смартфоны Деньги Технологии

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