Проект «Россия - миру» реализуется ИД «Аргументы и факты» совместно с мультимедийными историческими парками «Россия - моя история» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наши авторы и редакторы проделали поистине энциклопедическую работу. Собранные материалы открывают для аудитории массу поводов для гордости своей страной», - заявил гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал нашу страну самостоятельной цивилизацией. По его словам, важно, чтобы общество, особенно молодежь, поняли, что научные достижения являются одним из ее ключевых признаков.

В рамках проекта можно будет ознакомиться с историями и работами 40 русских и советских ученых-первооткрывателей, в числе которых физики, математики, историки, врачи, биологи и другие деятели. Мультимедийная выставка расскажет, как достижения великих ученых повлияли на цивилизационное развитие России и ее роль в мировом научном знании.