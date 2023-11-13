Российским авиакомпаниям поставят более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 в 2024 году

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По его словам, это связано с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировалось.

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и 20 - в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», - объяснил Слюсарь.

В начале сентября состоялись вторые успешные испытания с российским воздушным судном SJ-100. Авиаконструкторы заменили у лайнера импортные компоненты отечественными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что работа по созданию импортозамещенного самолета SJ-100 проходила в сжатые сроки. Оснащение воздушного судна отечественным двигателем стало большим успехом, добавил официальный представитель Кремля.

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 стал важнейшим событием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это стало результатом слаженных действий конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей.