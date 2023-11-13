13 ноября 2023, 13:02

Российским авиакомпаниям поставят более 20 импортозамещенных самолетов SJ-100 в 2024 году

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Поставка 22 полностью импортозамещенных самолетов SJ-100 российским авиакомпаниям ожидается в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, это связано с тем, что программа испытания двигателей ПД-8 оказалась чуть больше, чем планировалось.

«У нас по программе два самолета должно было быть передано в этом году и 20 - в следующем. Мы просто уплотнили программу 2024 года», - объяснил Слюсарь.

В начале сентября состоялись вторые успешные испытания с российским воздушным судном SJ-100. Авиаконструкторы заменили у лайнера импортные компоненты отечественными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что работа по созданию импортозамещенного самолета SJ-100 проходила в сжатые сроки. Оснащение воздушного судна отечественным двигателем стало большим успехом, добавил официальный представитель Кремля.

Первый полет импортозамещенного самолета SJ-100 стал важнейшим событием, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это стало результатом слаженных действий конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей.

Самолет SSJ-100 Самолеты Россия Импортозамещение
11 ноября 2023, 04:24
Нештатная ситуация произошла при испытании российского беспилотника
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский дальний транспортный беспилотник ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа) завершил первый этап летных испытаний. Во время теста с одной из опытных моделей произошла нештатная ситуация. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из разработчиков.

«К сожалению, не обошлось и без происшествий. Один из двух аппаратов на этапе посадки из-за сбоя автоматики сошел с полосы и потерпел аварию. В настоящее время он восстанавливается. Это первый этап летных испытаний, сложно обойтись без нештатных ситуаций», - рассказал собеседник агентства.

Специалисты выясняют причину отказа, чтобы доработать аппарат. В дальнейших полетах разработчики будут собирать статистику и изучать работу систем в различных режимах и условиях. После этого планируется перейти к полетам с полезной нагрузкой.

Транспортный беспилотник ТрАМП рассчитан на грузоподъемность до 250 килограммов и дальность полета свыше 600 километров. Грузовой отсек аппарата объемом 2650 литров позволяет перевозить и сбрасывать с парашютом габаритный груз. Крейсерская скорость БПЛА - 195 километров в час, максимальная высота полета на такой скорости - 3000 метров.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские беспилотники изменят правила игры в зоне спецоперации. Военный предположил, что российская армия ударит по технике ВСУ «роем дронов».

Беспилотники Наука
10 ноября 2023, 18:33
МКС уклонилась от летящего космического мусора
Читайте нас в: Google Новости
Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-24» увели Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Двигатели грузового корабля включили в 18:07 по московскому времени. Они проработали 316,5 секунды и выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду», - уточнили в сообщении.

По предварительным данным, высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.

Ранее на модуле «Наука» российского сегмента МКС зафиксировали утечку теплоносителя из внешнего контура радиатора, который доставили на станцию в 2012 году. Экипажу МКС ничего не угрожало, уточнили в Роскосмосе.

В августе госкорпорация отправила к спутнику Земли станцию «Луна-25» , но в какой-то момент она перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и разбилась. Генеральный директор Юрий Борисов позже заявил, что Роскосмос сможет повторить миссию на Южном полюсе Луны.

МКС Космос Мусор
10 ноября 2023, 18:23
Apple обязали выплатить за дискриминацию при найме на работу $25 млн
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Корпорация Apple договорилась с Минюстом США об урегулировании расследования по обвинению в дискриминации при приеме на работу. Компании придется выплатить штраф в размере 25 миллионов долларов. Документ опубликовали на сайте американского ведомства.

«Apple должна выплатить штраф Минфину США в размере 6 750 тысяч долларов», - указали в соглашении.

Остальные 18 миллионов долларов пойдут на компенсации лицам, которые могли пострадать от дискриминации.

Помимо этого, руководство корпорации обязали проводить более широкий набор персонала и ознакомить сотрудников с антидискриминационными законами.

Расследование в отношении корпорации длилось с 2019 года. Apple заподозрили в том, что при приеме на определенные должности она предпочитала нанимать работников-иммигрантов, а не граждан США и владельцев грин-карт, сообщало агентство Reuters.

Американские власти пришли к выводу, что корпорация своими действиями нарушила федеральный закон, запрещающий дискриминацию по признаку гражданства.

Накануне стало известно о госпитализации сооснователя компании Apple Стива Возняка в одну из больниц в Мехико. По данным СМИ, 73-летнего предпринимателя отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме.

США Apple
10 ноября 2023, 12:40
Агентство Telecom Daily признало мобильный интернет «МегаФона» самым быстрым в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Компания «МегаФон» показала самые высокие скорости мобильного интернета в Москве и на станциях столичного метро среди всех сотовых операторов. Об этом сообщило в своем исследовании агентство Telecom Daily.

Специалисты протестировали услугу передачи данных по мобильному интернету в пределах МКАД и в московской подземке. Средняя скорость скачивания у абонентов «МегаФона» составила 94,1 мегабита в секунду, что почти в два раза выше, чем у ближайшего конкурента.

По исходящей скорости компания также стала лидером среди всех операторов с показателем 37,3 мегабита в секунду. При этом средняя скорость в сетях «большой четверки» составила 28,6 мегабита в секунду.

Максимальная скорость мобильного интернета от «МегаФона» в Москве достигла 516 мегабит в секунду. По данным исследования, это на 34% больше наилучшего показателя у других операторов.

Один из важных критериев, по которым оценивали стабильность сети, - устойчивость интернет-соединения. Средний уровень задержки сигнала, то есть ping, составляет в столице 46 милисекунд, в то время как у «МегаФона» он равен 44 милисекундам. Еще один значимый показатель надежности - успешность загрузки эталонной страницы Кеплера, измеряемая в процентах. По этому параметру «МегаФон» набрал более 99%.

Исследователи Telecom Daily отдельно оценили скорость интернета в метро Москвы. В столичной подземке «МегаФон» продемонстрировал лучший результат на станциях - 184 мегабита в секунду при среднем показателе 135 мегабит в секунду среди операторов. Также компания показала одну из самых высоких скоростей в перегонах между станциями - 123,8 мегабита в секунду.

«Наши темпы обновления базовых станций на улицах города выросли в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В подземке уже проложено почти 200 километров нового высокочастотного кабеля, в итоге перегрузка сети в пиковые часы снизилась на 67% за два года», - рассказал директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

Интернет Смартфоны МегаФон Технологии Москва 2023

Новости по теме