24 июля 2024, 09:59

Российских пользователей Telegram лишили возможности монетизировать каналы

РИА «Новости»
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Владельцы Telegram-каналов с 24 июля больше не могут зайти в подраздел монетизации. Об этом сообщил RT.

Через подраздел монетизации пользователи имели возможность выводить внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Для этого им нужно было перейти на сервис Telegram Ads, в котором можно совершать покупки.

Telegram ввел монетизацию для владельцев каналов с аудиторией более тысячи человек 31 марта. Благодаря новой функции они получали 50% дохода от рекламы, которая отображалась в их ресурсах.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с помощью Telegram-каналов можно аработать, если набрать в них большую аудиторию и публиковать качественный контент. Получить деньги можно не только с помощью монетизации, но и благодаря таргетированной рекламе.

Интернет Telegram
23 июля 2024, 12:02
«Мы в контакте с Apple». В Avito прокомментировали блокировку приложения в AppStore
РИА «Новости»
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Приложение сервиса для публикации объявлений Avito стало недоступно для скачивания в AppStore. Об этом 360.ru сообщили представители компании.

«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», - сообщили в Avito.

Юзеры, у которых приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

Онлайн-площадка исчезла из AppStore 23 июля по неизвестной причине. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Ранее россиян предупредили, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах, таких как iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus.

Apple Блокировки
21 июля 2024, 15:57
Хакеры получили доступ к Telegram-каналам России
Unsplash
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Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot — сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram — и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Специалисты призвали владельцев Telegram-каналов отозвать у Fleep Bot права администрирования, так как он попал в руки злоумышленников.

Создатели сервиса признали проблему и заявили, что команда решает вопрос с несанкционированным доступом.

«Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание», - заявили разработчики.

В распространенном хакерами заявлении говорилось, что проводимая Зеленским политиком привела к потере нескольких тысяч человек, а также содержала призыв к украинским военным о сдаче в плен, чтобы прекратить действовать в интересах Запада.

Общее число Telegram-каналов, где появилось подобное сообщение пока неизвестно.

На этой неделе мессенджер Telegram пережил небольшой сбой в работе. На проблемы в работе приложения пожаловались жители центральных областей России. Владельцы аккаунтов заявили, что у них перестали грузиться фото и видео.

Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot - сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram - и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Telegram Россия Хакеры
21 июля 2024, 01:47
Глобальный сбой Microsoft обнулил 8,5 миллиона устройств на базе Windows
Freepik
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Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул 8,5 миллиона устройств, работающих на базе операционной системы Windows. Об этом сообщили на сайте корпорации.

«По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств Windows, или менее 1% от общего числа устройств Windows», - говорится в сообщении.

В Microsoft уточнили, что направили сотни инженеров и экспертов на устранение причин сбоя. Все они напрямую работали с клиентами.

В корпорации добавили, что этот сбой продемонстрировал взаимосвязь «обширной экосистемы», в состав которой входят поставщики глобальных облачных услуг, программные платформы, поставщики средств безопасности и другого программного обеспечения, а также клиенты.

Ранее американский предприниматель Илон Маск высмеял технический сбой в работе Windows , прокомментировав пост CrowdStrike о «ярком» сотрудничестве с карьерным проектом Bright Network и репостнув в соцсетях картинку с «синими экранами смерти».

Microsoft Глобальный сбой Windows 19 июля
19 июля 2024, 20:47
Владельцам российских Telegram-каналов открыли монетизацию
РИА «Новости»
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Запущенная в марте монетизация для владельцев Telegram-каналов теперь доступна для россиян. Новый раздел появился в кабинете статистики. При этом официального объявления об открытии администрация мессенджера пока не было.

Весной в Telegram запустили новый тип рекламных объявлений , которые клиенты оплачивали при помощи криптовалюты на базе блокчейна TON. При этом 50% от выручки администрация пообещала передавать владельцам канала. Правило не распространялось на пользователей из России, Украины, Израиля и ряда других стран.

В начале июня в мессенджере ввели внутреннюю валюту Stars, которой можно оплачивать сервисы и услуги в ботах и приложениях внутри платформы. Именно эти виртуальные средства теперь доступны российским владельцам каналов.

При этом Stars можно вывести через блокчейн TON, чтобы превратить их в криптовалюту, которую уже можно вывести в фиатные деньги. Но первая конвертация доступна только через 21 день после поступления первых «звезд» на баланс.

В середине июня в Telegram появился сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской для мужчин. Для регистрации и работы в этом приложении как раз и понадобилась внутренняя валюта Stars. Стоимость подписки составила 2500 «звезд» или 5700 рублей.

Мессенджеры Криптовалюты Telegram Россия Деньги

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