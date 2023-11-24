Российские вузы расширят подготовку кадров в сфере ИИ

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«Предлагаю высшим учебным заведениям с высоким рейтингом альянса с 1 сентября следующего года расширить программы аспирантуры и магистратуры на подготовку новых кадров в области технологии искусственного интеллекта», - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что подготовку кадров ученых - разработчиков ИИ необходимо существенно расширить в России.

«Речь о Сколтехе, Московском и Санкт-Петербургском университетах, ИТМО, МФТИ и Высшей школе экономики», - добавил президент.

В ближайшее время Путин утвердит новую редакцию развития ИИ в России. Он обратил внимание, что технология не заменит учителя или медицинского работника, но станет его верным помощником.