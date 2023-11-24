Российские вузы расширят подготовку кадров в сфере ИИ
Занимающим высокие места в рейтинге Альянса в сфере искусственного интеллекта российским вузам необходимо расширить подготовку кадров по программам разработки ИИ. С этим предложением на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» выступил президент России Владимир Путин.
«Предлагаю высшим учебным заведениям с высоким рейтингом альянса с 1 сентября следующего года расширить программы аспирантуры и магистратуры на подготовку новых кадров в области технологии искусственного интеллекта», - заявил он.
Глава государства подчеркнул, что подготовку кадров ученых - разработчиков ИИ необходимо существенно расширить в России.
«Речь о Сколтехе, Московском и Санкт-Петербургском университетах, ИТМО, МФТИ и Высшей школе экономики», - добавил президент.
В ближайшее время Путин утвердит новую редакцию развития ИИ в России. Он обратил внимание, что технология не заменит учителя или медицинского работника, но станет его верным помощником.