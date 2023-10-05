Российские специалисты разработали первое ПО для планирования лучевой терапии

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Врачи и медицинские физики смогут применять программу для лечения онкологических пациентов. Разработка позволит точно рассчитывать дозовую лучевую нагрузку и побочные эффекты от нее.

«Таким образом, компьютерное моделирование дозных полей дает возможность не только оптимизировать процесс лечения, но и минимизировать риски осложнений и ухудшения качества жизни для пациента», - добавила пресс-служба.

Специалисты сообщили о планах добавить в приложение более удобной интерфейс, возможность реконструкции объемного вида анатомических структур пациента в 3D-формате, а также другие функции.

Ранее исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о внедрении нового ГОСТ , необходимого для безопасного проектирования и обслуживания нейросетей в клинической медицине. В разработке приняли участие несколько десятков специалистов, включая разработчиков ПО, врачей и научных сотрудников.