Российские специалисты начали работать над новой системой мониторинга Земли «Грифон»

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«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием „Грифон“. Это 136 аппаратов на орбите», - заявил он.

По словам Борисова, благодаря таким спутникам эксперты смогут с высокой эффективностью получать информацию о российской территории со всего мира. Глава госкорпорации отметил, что «Грифон» включает в себя «широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации».

Он объяснил, что Россия продолжит развиваться в области мониторинга космического пространства вокруг планеты. Российские специалисты составят новую систему «Млечный путь», которая осуществит достоверное наблюдение вокруг Земли, рассчитывая порядка 15 миллионов измерений в сутки.

Ранее стало известно о возвращении российско-американского экипажа корабля «Союз МС-23» на Землю. Космонавты завершили годовую миссию на Международной космической станции.