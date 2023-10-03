Российские специалисты начали работать над новой системой мониторинга Земли «Грифон»

03 октября 2023, 05:59
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В России приступили к работе над системой мониторинга Земли «Грифон», которая основана на 136 спутниках. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов во время выступления на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Баку. Его слова передала газета «Известия».

«Мы приступили к созданию группировки опорного типа сверхмалых спутников под названием „Грифон“. Это 136 аппаратов на орбите», - заявил он.

По словам Борисова, благодаря таким спутникам эксперты смогут с высокой эффективностью получать информацию о российской территории со всего мира. Глава госкорпорации отметил, что «Грифон» включает в себя «широкую и углубленную наземную сеть приема и обработки информации».

Он объяснил, что Россия продолжит развиваться в области мониторинга космического пространства вокруг планеты. Российские специалисты составят новую систему «Млечный путь», которая осуществит достоверное наблюдение вокруг Земли, рассчитывая порядка 15 миллионов измерений в сутки.

Ранее стало известно о возвращении российско-американского экипажа корабля «Союз МС-23» на Землю. Космонавты завершили годовую миссию на Международной космической станции.

Планета Земля Роскосмос Космос
Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама
23 октября 2023, 06:45
РИА «Новости»
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Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.

Мошенничество Смартфоны
Минцифры проработает вопросы перевода игровых серверов в Россию
21 октября 2023, 13:22
Unsplash
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Минцифры России займется проработкой вопроса локализации серверов интернет-игр. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев в кулуарах чемпионата «Битва роботов».

Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина по переводу серверов интернет-игр в Россию. Шадаев добавил, что многие из них уже локализовали в стране.

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», - отметил министр.

Ранее Путин сообщил, что серверы онлайн-игр необходимо переместить , чтобы не давать зарабатывать другим странам на России в «негативном ключе». Это заявление он сделал в ответ на слова председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева о включении игр в единый регулятор.

Таким образом государство сможет блокировать зону com и перевести ПО и серверы в зону ru. Российский лидер призвал не просто проработать это предложение, а выполнить его в ближайшее время.

Видеоигры Интернет Владимир Путин Технологии
«Несколько сценариев использования». Обновление WhatsApp поставит клиентов перед выбором
20 октября 2023, 15:39
Unsplash
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Мессенджер WhatsApp предоставит пользователям новый функционал — возможность заводить несколько аккаунтов с помощью разных сим-карт. Зачем потребовалось это обновление и в чего его риски, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал «360».

Эксперт выразил надежду, что разработчики предусмотрели риски и приняли меры против кражи либо компрометации сразу двух аккаунтов. Он напомнил, что в любом случае клиентам WhatsApp придется перелогиниться или ввести какой-то дополнительный код, чтобы переключаться между учетными записями.

Ответ на запрос пользователей «Не сказать, что распространенная сильно тенденция, тем не менее запрос такой есть. Особенно сейчас, когда есть несколько сценариев использования аккаунтов», - отметил эксперт.

По его словам, разработчики WhatsApp создали новый функционал, откликаясь на пожелания пользователей. Многим людям удобнее иметь два аккаунта - например, для работы и личного общения.

Безопасность или удобство? Ульянов обратил внимание, что из-за появления двух аккаунтов может встать выбор: уделить внимание безопасности или возможности быстро переключаться между учетными записями.

WhatsApp Интернет Смартфоны Технологии
Путин провел встречу с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель»
19 октября 2023, 19:28
unsplash.com
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Президент России Владимир Путин и генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев обсудили новые двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Речь шла о внедряемом устройстве ПД-14 и проектируемом двигателе ПД-35. На ПД-14 уже летают три самолета МС-21, доложил Иноземцев.

«Всего мы их сделали восемь штук, на будущий год у нас план 12 штук, потом 24», - рассказал конструктор.

По его словам, теперь бюро предстоит запустить двигатели в эксплуатацию, а также устранить возникающие на начальном этапе «детские болезни». Кроме того, планируется наращивать объем производства.

В апреле 2023 года в России началось создание первого полностью электрического авиадвигателя. Разработкой занялась компания «Эколибри». Устройство ЕМ-01 планируется использовать как в пассажирских самолетах, так и в беспилотной технике.

Авиация Владимир Путин

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