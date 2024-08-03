Российские пользователи YouTube лишились возможности смотреть видео в HD

В агентстве заявили, что их сотрудник не смог проиграть ролик в высоком разрешении в браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox и Mi Browser. Возможность перехода на HD осталась только в «Яндекс-браузере» и в десктопной версии Safari.

Редакция 360.ru проверила возможность просмотра видео в YouTube в высоком разрешении в браузере Mozilla Firefox и проблем не увидела.

О предстоящих проблемах с проигрыванием видео в десктопной версии YouTube для российских пользователей ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он пояснил, что причиной стал износ серверов компании Google , которой принадлежит хостинг.

Представители корпорации заявили, что им известны жалобы пользователей на доступ к YouTube и долгую загрузку видео. В Google пояснили, что с техническими проблемами или действиями со стороны компании это не связано.