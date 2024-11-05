Российские ноутбуки захватывают рынок. Вырастут ли они в цене?

Он отметил, что в российском производстве есть два направления ноутбуков. Первые, как правило, используют в b2b («бизнес для бизнеса») сегменте, а также в госучреждениях, госкорпорациях и министерствах.

«Они просто не могут покупать что-то зарубежное. За счет этого их продажи, конечно же, резко выросли », - пояснил он.

В потребительском сегменте под российскими брендами зачастую продают китайские модели. И в соотношении цена - качество они действительно достаточно доступные. На такие модели дают гарантию, ремонт и подобные бонусы.

В этом сегменте потребитель в первую очередь смотрит на цену. А на сегодняшний день россияне стали более рациональными и уже не так требовательно обращают внимание на сами бренды.

«Наши ноутбуки сегодня занимают в продаже чуть больше 10%. Но учитывая, что в основном на рынке продают китайские и тайваньские модели, это уже больше 80% рынка. Говорить о том, что российские ноутбуки как-то резко вырастут, нельзя. Вряд ли это произойдет», - резюмировал он.