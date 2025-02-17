Российская компания обеспечила рекордный рост добычи и переработки нефти
Выручка «Газпром нефти» за 2024 год достигла 4,1 триллиона рублей, а чистая прибыль — 480 миллиардов. Кроме того, удалось обеспечить рекордный рост добычи и переработки.
Выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники вырос втрое. В частности, удалось нарастить производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел второй и третьей групп.
«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов - гидроизодепарафинизации - мощностью более 220 тысяч тонн базовых масел в год», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
После запуска этого объекта компания перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы. Чтобы обеспечить внутренний рынок современной продукцией, она планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов.
Председатель правления компании Александр Дюков сообщил о полном выполнении производственных и финансовых планов на 2024 год.
«Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса», - добавил он.
В частности, по его словам, выросли добыча и переработка углеводородов, объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и их реализация через премиальные сбытовые каналы.