17 февраля 2025, 11:54

Российская компания обеспечила рекордный рост добычи и переработки нефти

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Выручка «Газпром нефти» за 2024 год достигла 4,1 триллиона рублей, а чистая прибыль — 480 миллиардов. Кроме того, удалось обеспечить рекордный рост добычи и переработки.

Выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники вырос втрое. В частности, удалось нарастить производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел второй и третьей групп.

«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов - гидроизодепарафинизации - мощностью более 220 тысяч тонн базовых масел в год», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

После запуска этого объекта компания перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы. Чтобы обеспечить внутренний рынок современной продукцией, она планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов.

Председатель правления компании Александр Дюков сообщил о полном выполнении производственных и финансовых планов на 2024 год.

«Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса», - добавил он.

В частности, по его словам, выросли добыча и переработка углеводородов, объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и их реализация через премиальные сбытовые каналы.

Нефть Переработка Газпром нефть
16 февраля 2025, 18:44
Агрессивных робопсов на цепи представили на выставке в Японии
Global Look Press
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Инсталляция с агрессивными робопсами стала одной из самых популярных на выставке ENCOUNTERS деятелей медиаискусства, организованного Агентством по делам культуры Японии. Автор идеи дизайнер Такаюки Тодо посадил на цепи двух агрессивных робопсов, которые бросаются на посетителей.

Гости выставки заполнили социальные сети видео с инсталляцией. На опубликованных кадрах видно, как роботы бросаются на проходящих мимо людей, но из-за короткой цепи добраться до посетителей не могут.

Дизайнер Тодо назвал свою работу «Динамика собаки на цепи». Идею своей инсталляции он объяснять не стал, но многие увидели в ней страх перед развитием технологий.

Посетители выставки отметили, что из-за большой траты энергии робопсы часто вынуждены отдыхать, чтобы охладить электронику. Организаторы выставки даже повесили объявления с часами, когда робопсы проявляют агрессию, а когда уходят на подзарядку.

В конце января по социальным сетям Китая разошлось видео схватки роботизированного пса и беспилотника , которые обстреливали друг друга фейерверками, стараясь уклониться от вражеского попадания. В комментариях пользователи назвали видео предвидением войн будущего.

Выставки Роботы Япония
14 февраля 2025, 21:42
МВД предупредило о критической проблеме в безопасности WhatsApp
РИА «Новости»
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Специалисты выявили уязвимость в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, которая позволяет шпионскому программному обеспечению (ПО) автоматически проникать на устройства пользователей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Выявлена серьезная проблема в системе безопасности мессенджера WhatsApp*, позволяющая шпионскому ПО автоматически проникать на устройства пользователей без их участия», - уточнили в ведомстве.

Вредоносное ПО Graphite проникает на телефоны через зараженные PDF-файлы, которые распространяются через групповые чаты. Достаточно, чтобы пользователь открыл их или перешел по ссылкам, тогда «установка трояна происходила автоматически».

По словам члена комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгия Волкова, это ставит под угрозу миллионы людей. Ведь это не просто уязвимость, а критический сбой в системе безопасности.

В декабре 2024 года депутат Госдумы Андрей Свинцов допускал, что в России могут ограничить работу WhatsApp * на один или два месяца, так как руководство мессенджера отказывалось сотрудничать с российскими властями.

*WhatsApp принадлежит Meta. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мессенджеры WhatsApp Россия
12 февраля 2025, 10:40
Сверхлегкий ручной пулемет от Ростеха представят на выставке в ОАЭ
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Ростех представит ручной пулемет РПЛ-7 на оружейной выставке в Абу-Даби. Об этом рассказал РИА «Новости» индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии компании Бекхан Оздоев.

Он отметил, что новый пулемет калибра 7,62 миллиметра очень легок и эргономичен, стрелять из него можно любой рукой.

«Если бы персонаж Рэмбо существовал, он позавидовал бы таким возможностям», - добавил Оздоев.

Кроме того, концерн «Калашников» планирует представить на выставке новейшие версии автоматов АК-12 и АК-15. Представитель Ростеха подчеркнул, что по совокупности надежности, удобства и простоты в ремонте российское оружие остается непревзойденным в мире.

Ранее Ростех рассказал о высокой эффективности боевой машины поддержки танков «Терминатор» в зоне специальной военной операции. По данным госкорпорации, одна такая машина во время атаки может заменить целое мотострелковое отделение.

Выставки Ростех Россия Оружие ОАЭ
10 февраля 2025, 20:43
Чиновникам Дании запретили использовать китайскую нейросеть DeepSeek
РИА «Новости»
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Запрет на использование в работе сотрудников государственных и муниципальных структур китайской нейросети DeepSeek вступил в силу в трех регионах Дании. Речь идет о Копенгагене, а также Северной и Центральной Ютландиях, сообщил со ссылкой на заявления чиновников сайт Danmarks Radio.

Причиной стали опасения, что китайское правительством имеет доступ к данным пользователям чат-бота. Для защиты критически важной информации чиновникам закрыли доступ к работе с китайской нейросетью.

«Нам неясно, куда попадают данные, которые отправляются в DeepSeek, где они хранятся и кто имеет к ним доступ. Мы не готовы идти на такой риск», - заявила заместитель директора регионального секретариата в Центральной Ютландии Карстен Линд.

В конце января с призывом отказаться от использования китайской нейросети DeepSeek выступила австралийская компания по кибербезопасности Cyber CX.

Там отметили, что отвечающим за работу критической инфраструктуры организациям, властям всех уровней, а также компаниям, собирающим личные данные пользователей, нельзя использовать чат-бот на корпоративных устройствах, чтобы не допустить утечек.

Дания Китай Нейросети

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