Российская компания обеспечила рекордный рост добычи и переработки нефти

Выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники вырос втрое. В частности, удалось нарастить производство синтетической основы с высокими эксплуатационными свойствами за счет синтетических базовых масел второй и третьей групп.

«Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов - гидроизодепарафинизации - мощностью более 220 тысяч тонн базовых масел в год», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

После запуска этого объекта компания перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы. Чтобы обеспечить внутренний рынок современной продукцией, она планомерно расширяет ассортимент и объем выпуска смазочных материалов.

Председатель правления компании Александр Дюков сообщил о полном выполнении производственных и финансовых планов на 2024 год.

«Мы не только сохранили высокую устойчивость в условиях серьёзных вызовов, но и продолжили развитие компании, а также обеспечили возможности для дальнейшего роста всех направлений бизнеса», - добавил он.

В частности, по его словам, выросли добыча и переработка углеводородов, объемы выпуска высокомаржинальных светлых нефтепродуктов и их реализация через премиальные сбытовые каналы.