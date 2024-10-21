21 октября 2024, 12:05

Россияне пожаловались на работу Viber

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Утром 21 октября пользователи мессенджера Viber пожаловались на проблемы в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.РФ».

Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из Москвы (21%), Санкт-Петербурга (14%), Самарской области и Краснодарского края (6%), Челябинской и Нижегородской областей (4%), а также Пермского края и Свердловской области (2%).

По состоянию на 11:00 по московскому времени, общее число жалоб на сбои в работе Viber достигло 1384. У пользователей нет возможности получать и отправлять сообщения, либо полностью не работает приложение.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать мессенджер Telegram для рассылки зараженных вирусами файлов под видом фотографий. Многие пользователи уже стали жертвами этой схемы, они установили себе присланный неизвестными файл с расширением APK.

Мессенджеры Соцсети
08 октября 2024, 20:19
Сайт Роскомнадзора перестал открываться из-за сбоя
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Официальный сайт Роскомнадзора перестал работать вечером 8 октября. Интернет-пользователи оставили жалобы на сервисе Downdetector.

Ранее стало известно, что в России заблокировали популярную платформу Discord в связи с нарушением требований законодательства. В конце сентября Discord получил штраф на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Также Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 800 тысяч рублей за невыполнение обязанностей по мониторингу. До этого платформа удалила по требованию властей больше тысячи запрещенных материалов.

Роскомнадзор
07 октября 2024, 21:09
В приложении Т-Банка произошел сбой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В работе приложения Т-Банка вечером 7 октября произошел сбой. Клиенты пожаловались на ошибки при проведении транзакций, сообщил сервис «Сбой.рф».

Первые неполадки появились около 18:30, а максимальное количество жалоб поступило около 20:15. Большинство обращений подали жители Москвы - 40%. Еще 11% поступили из Санкт-Петербурга, по 4% - из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области, по 3% - из Свердловской, Новосибирской и Нижегородской областей.

Жалобы на работу приложения появились в сообществе Т-Банка во «ВКонтакте». Клиенты заявили, что переведенные деньги не дошли до адресата, пропал доступ к счетам и картам.

В сбое у Т-Банка убедился 360.ru. В приложении появилось уведомление о нестабильной работе сервиса, а при переводе денег на другой счет произошла ошибка.

Тем временем приложение «Авито» исчезло из каталога Google Play. Успевшие установить его пользователи продолжили пользоваться сервисом в обычном режиме.

Банки Смартфоны Деньги Технологии
06 октября 2024, 05:47
В Telegram появились подарки для пользователей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о появлении подарков в мессенджере. Об этом он сообщил в своем канале на этой платформе.

«Сезон праздников (в который входит и мой день рождения) уже не за горами, и сегодня мы запускаем подарки!» - написал бизнесмен.

По словам Дурова, пользователи, которые получат подарок, смогут закрепить его у себя в профиле или обменять на валюту Telegram - «звезды». Позже выйдут обновления, где полученные призы можно будет преобразовать в NFT.

Ранее Дуров заявил, что Telegram с 2018 года может раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей правительству, согласно политике приватности в большинстве государств. Также он напомнил, что в мессенджере упорядочили и унифицировали политику конфиденциальности, однако базовые принципы не поменяли.

Мессенджеры Telegram Павел Дуров
03 октября 2024, 14:22
Сбои зафиксировали в работе Telegram
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Пользователи фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщил сервис Downdetector.

По его информации, в 13:52 поступило около 20 сообщений о затруднениях в работе. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются дольше обычного. Кроме того, сбои фиксировались с пяти до шести часов утра.

Накануне телеканал RTVI сообщал о сбоях в работе «Альфа-банка». По его данным, у некоторых пользователей не работали система быстрых платежей и мобильное приложение, а у сотрудников банка - внутренние программы.

В начале сентября с мощнейшей за два года кибератакой столкнулся Rutube. Вернуться к штатному режиму работы видеохостинга удалось примерно спустя два часа.

Интернет Telegram

Новости по теме