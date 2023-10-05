Россияне пожаловались на массовый сбой в работе устройств Xiaomi

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Пользователи сервисов Mi Home отметили, что не могут авторизоваться в приложении и управлять гаджетами. Умная техника Xiaomi также работает со сбоями - юзеры не могут включить свет, подключиться к камерам наблюдения и управлять пылесосом.

«Массовая проблема наблюдается в России и Белоруссии. В самой компании обещают все починить в ближайшее время», - написали в мессенджере.

Авторы Telegram-канала пошутили, что началось «восстание машин».

Ранее в России представили отечественный «Р-Фон» разработки НТЦ ИЦ «РОСА». Российский центр готовит свой смартфон с собственной операционной системой. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.