Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе сервиса Xiaomi

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К 08:30 5 октября больше всего сообщений о сбоях - больше 1,2 тысячи - поступило из Москвы, на втором месте с большим отрывом - Санкт-Петербург (319). Отчеты также приходили из Воронежа, Новосибирска, Уфы, Калуги, Крыма, Барнаула, Тюмени, Кирова и многих других городов.

Пользователи пожаловались, что у них не открываются приложения, не подключаются к WI-FI умные устройства (пылесосы, увлажнители, очистители), перебои наблюдаются и в работе приложения Mi Home для управления девайсами умного дома. При переходе на сайт компании появляется сообщение об ошибке.

Администраторы сообщества ответили, что специалисты работают над исправлением неполадок. Причина сбоя не называется.

Ранее стало известно о сбое в системе ГИБДД , из-за которого россияне не могли зарегистрировать автомобили.