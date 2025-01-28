Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram

«Если вам отправляют фото или картинку, обратите внимание на расширение файла (то, что указано в самом конце). Если это.apk или.exe - это установочный пакет (то есть программа), а не картинка», - заявил Галов.

Он призвал не устанавливать такие программы на свой телефон. Приложения следует скачивать из официальных ресурсов - электронные магазины или сайты разработчиков.

Ранее стало известно о новом способе обмана от украинских мошенников. Теперь они отправляют россиянам денежные средства с пометкой «За помощь Вооруженным силам Украины». После этого людям начинают угрожать, что передадут скриншот с этим сообщением в ФСБ.

Один из самых распространенных способов мошенничества в Telegram - это рассылка вирусов под видом картинок. Об этом сообщил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов в беседе с РИА «Новости».