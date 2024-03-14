Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с сим-картами

В России появился новый вид мошенничества с сим-картами. Злоумышленники пытаются подменить или восстановить ее цифровую версию - eSIM, - чтобы получить доступ к онлайн-банкингу граждан. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

Для этого мошенники оставляют заявку на сайте оператора на перевод номера с физической сим-карты на электронную. После этого они могут завладеть кодами доступа к различным сервисам, в том числе приложениям банков, оформляют кредиты или переводят все деньги жертвы на свои счета.

По словам представителя компании Дмитрия Дудкова, чтобы не лишиться средств, нужно включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах. Кроме того, стоит менять пароли и отслеживать сообщения о перевыпуске сим-карт.

Ранее мошенники предлагали россиянам и гражданам СНГ купить украинские паспорта. Фальшивки стоили всего семь тысяч рублей.