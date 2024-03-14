14 марта 2024, 12:34

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества с сим-картами

Unsplash
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В России появился новый вид мошенничества с сим-картами. Злоумышленники пытаются подменить или восстановить ее цифровую версию — eSIM, — чтобы получить доступ к онлайн-банкингу граждан. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

В России появился новый вид мошенничества с сим-картами. Злоумышленники пытаются подменить или восстановить ее цифровую версию - eSIM, - чтобы получить доступ к онлайн-банкингу граждан. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на компанию F.A.С.С.T.

Для этого мошенники оставляют заявку на сайте оператора на перевод номера с физической сим-карты на электронную. После этого они могут завладеть кодами доступа к различным сервисам, в том числе приложениям банков, оформляют кредиты или переводят все деньги жертвы на свои счета.

По словам представителя компании Дмитрия Дудкова, чтобы не лишиться средств, нужно включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах. Кроме того, стоит менять пароли и отслеживать сообщения о перевыпуске сим-карт.

Ранее мошенники предлагали россиянам и гражданам СНГ купить украинские паспорта. Фальшивки стоили всего семь тысяч рублей.

Банки Мошенничество
13 марта 2024, 15:38
Россия попала в топ-10 по внедрению ИИ
РИА «Новости»
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Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы экономики. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников на выставке «Россия». Его слова привело РИА «Новости».

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%», - пояснил министр.

По его мнению, нужно стимулировать компании, которые еще не внедрили ИИ в свои рабочие процессы.

Ранее в РЭО сообщили, что поддержат проведение международного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». Одной из главных тем, которые обсудят на его площадке, будет «Кадры для экономики данных». Мероприятие намечено на 21 марта, оно пройдет в РЭУ имени Плеханова.

Искусственный интеллект Рейтинги Россия Технологии Выставка-форум «Россия»
11 марта 2024, 17:58
Дуров назвал стоимость, в которую инвесторы оценили Telegram
Global Look Press
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Мессенджер Telegram набрал 900 миллионов пользователей. Инвесторы предлагали купить компанию за 30 миллиардов долларов, рассказал основатель и владелец Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times.

Он отметил, что Telegram стал одним из самых популярных в мире приложений для социальных сетей. После внедрения рекламы и подписки премиум-класса два года назад, по его словам, мессенджер заработал сотни миллионов долларов.

«Мы надеемся стать прибыльными в следующем году, если не в этом», - отметил Дуров.

Инвесторы предварительно оценили Telegram в 30 миллиардов долларов и более, добавил он. При этом основатель сети исключил продажу актива в текущих условиях. Также у него есть планы вывести соцсеть на первичное публичное размещение акций (IPO).

Кроме того, Дуров затронул тему возможных нововведений в мессенджере, одним из которых может стать внедрение чат-бота на основе искусственного интеллекта.

Ранее бизнесмен анонсировал запуск системы вознаграждения для владельцев каналов в Telegram. По словам Дурова, сервис Telegram Ad Platform запустят почти в 100 странах.

Мессенджеры Соцсети Telegram Павел Дуров
06 марта 2024, 19:59
«Мы и к этой катастрофе готовы». Депутат Вассерман — об отключении России от интернета
Unsplash
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Чтобы «отрубить» Россию от интернета, потребуется физически оборвать все провода и отключить спутники связи. Однако страна готова даже к такому развитию событий, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Можно ли заблокировать даркнет Изначально интернет создавали в качестве системы связи американских вычислительных центров. Военные потребовали, чтобы эта связь сохранялась даже в случае ядерной войны, напомнил парламентарий.

«Соответственно, в основные алгоритмы, то есть способы функционирования интернета, заложено, что он воспринимает любую попытку что-то заблокировать как обрыв сети, и ищет обходы. Поэтому полностью заблокировать нелегальную деятельность в интернете практически невозможно», - заключил собеседник «360».

Он также прокомментировал идею запретить криптовалюту, с помощью которой в даркнете проводят немало сделок. По словам Вассермана, в этом нет необходимости.

Что будет при отключении России от интернета Пару лет назад в России создали собственную копию корневого сервера - это точка, откуда можно начать поиск любой информации в интернете. До недавнего времени корневой сервер существовал в 13 экземплярах, и все они находились на территории Соединенных Штатов.

«Все эти копии постоянно обновляются, но если будет физически отрублена Российская Федерация от остального интернета, то в этой копии корневого сервера сохранятся данные, обеспечивающие доступ ко всей той части интернета, что останется физически доступна. Так что если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам», - рассказал Вассерман.

Он добавил, что в рамках системы так называемых распределенных прокси в России хранится немало копий информации, изначально сформированной в других местах.

Интернет Депутаты Россия
05 марта 2024, 17:58
Пользователи сообщили о сбоях в работе приложения Тинькофф Банка
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Приложение Тинькофф Банка больше часа работает со сбоями. Пользователи не могут авторизоваться в мобильном сервисе. Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе финансовой организации подтвердили неполадки и пообещали устранить их в ближайшее время. Банк также не назвал возникший сбой масштабным.

По информации издания, у клиентов возникают проблемы со входом в банковское и инвестиционное приложения Тинькофф Банка.

«По техническим причинам сейчас у небольшого числа клиентов могут возникать сложности с авторизацией в приложении», - указали в пресс-службе кредитной организации.

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. С проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленобласти. Роскомнадзор начал проверку в связи с неполадками в работе мессенджера.

Банки Интернет Россия

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