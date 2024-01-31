31 января 2024, 04:35

Россиянам рассказали, на какие ссылки из поисковиков нельзя нажимать

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Ссылки на сайты и контекстную рекламу, всплывающие в первых строчках поисковика, могут оказаться ловушкой социального фишинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин

Эксперт предупредил россиян, что при поиске товаров или услуг первыми всплывают либо контекстная реклама, либо ресурсы, заплатившие за продвижение и агрессивный маркетинг. Переход по таким ссылкам опасен тем, что автоматически проходит авторизация пользователя через социальные сети.

«Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества», - заявил Щельцин.

Он добавил, что к социальному фишингу часто прибегают автодилеры, риелторы и финансовые компании, чтобы быстрее найти потенциальных клиентов или покупателей. Опасность в том, что информация может попасть к мошенникам.

Защититься от этого можно, если следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и установить антифишинговое и антивирусное программное обеспечение, отметил специалист.

Ранее эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов исключил хакерскую атаку из причин сбоя в Рунете.

Интернет Реклама Россия
30 января 2024, 22:46
Минцифры заявило о восстановлении доступа к сайтам в доменной зоне .ru
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Техническая проблему, которая привела к недоступности сайтов в доменной зоне .ru, устранили. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

«Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен», - уточнили в ведомстве.

Источником проблемы с доступом к российским сайтам стала техническая неисправность , связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных.

Российские пользователи столкнулись со сбоем в доменной зоне вечером 30 января. Наблюдались не только сложности с доступом к сайтам, но и к различным мобильным приложениям.

Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с «360» предположил, что проблема с доступом могла возникнуть по разным причинам , в том числе из-за человеческого фактора.

Интернет Работа
30 января 2024, 22:16
Разработчик Kremlin.ru назвал возможные причины массового сбоя в Рунете
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Массовый сбой в работе сайтов, операторов и провайдеров произошел в доменной зоне .ru. Проблема с доступом могла возникнуть по нескольким причинам, включая человеческий фактор, но вряд ли это было «какое-то злонамеренное действие». Об этом «360» рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

По словам специалиста, это довольно неприятная проблема, но незначительная во временном контексте, так как ее можно быстро решить и снова все будет работать так, как и раньше.

«Вряд ли это какое-то злонамеренное действие, потому что интернет такой сложноустроенный механизм, даже организм, в котором причинно-следственные связи уже мало кто понимает. И если намеренно попытаться что-то подобное сделать, то это может обернуться плохо, так как непонятно, у кого и что отключится, и в каком месте», - объяснил Геллер.

На вопрос, в чем же причина возникшей неполадки, он ответил, что их может быть несколько. По его словам, везде работают люди, а если не люди, то алгоритмы, причем и то, и другое - несовершенно.

«Может быть, на стороне глобальных операторов технический специалист допустил ошибку, может какое-то железное устройство перестало работать, сгорело что-то, какая-то платка одна. Может быть, алгоритм дал сбой и чуть-чуть посыпалось», - рассказал Геллер.

При этом специалист отметил, что в любом случае есть система мониторинга, отслеживающая ошибки в случае появления сбоев в работе сайтов. Он добавил, что ошибку уже наверняка выявили и начали устранять.

«Насколько я слышал, сам еще не проверял и не смотрел, некоторые сектора уже начинают восстанавливаться», - резюмировал Геллер.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что в доменной зоне.ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений.

Интернет Россия Технологии
30 января 2024, 21:59
Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В доменной зоне .ru начала восстанавливаться работа сайтов и приложений. Об этом сообщило РИА «Новости».

О проблемах в работе сайтов и приложений в рунете стало известно во вторник, 30 января. О сбоях сообщил сервис Downradar. У некоторых пользователей временно не работали банковские приложения.

Пункты выдачи Ozon сообщили о сложностях с выдачей заказов из-за технических неполадок в доменной зоне.ru. В связи со сбоем маркетплейс продлил срок хранения заказов, которые нужно получить сегодня, на два дня.

Проблемы с работой Интернета в доменной зоне.ru подтвердили в Минцифры. По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, отвечающей за целостность и достоверность данных. Чиновники пообещали восстановить доступ к сайтам в ближайшее время.

Интернет Работа Маркетплейсы
30 января 2024, 21:07
Хакерскую атаку исключили из причин сбоя в Рунете
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Возникшая проблема с работой сайтов доменной зоны RU не похожа на хакерскую атаку. Скорее всего, сбой произошел на одном из системообразующих сервисов. Об этом в комментарии «360» заявил эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.

Он подчеркнул, что в результате проблемы сайты прекратили работать, но ведущая к ним маршрутизация сохранилась.

«Вероятнее всего, произошел сбой в одном из системообразующих сервисов Рунета из-за этого включились не сами сайты, а маршрутизация к ним. То есть инфраструктура сайта сама по себе работает, но сами они недоступны из-за сетевого сбоя», - заявил Татаринов.

В Минцифры заявили, что проблема возникла с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных.

К восстановлению стабильной работы Рунета подключили специалистов Технического центра Интернет и МСК-IX. В министерстве заявили, что в ближайшее время работа российских сайтов наладится.

Интернет Россия

Новости по теме