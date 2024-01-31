Россиянам рассказали, на какие ссылки из поисковиков нельзя нажимать
Ссылки на сайты и контекстную рекламу, всплывающие в первых строчках поисковика, могут оказаться ловушкой социального фишинга. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин
Эксперт предупредил россиян, что при поиске товаров или услуг первыми всплывают либо контекстная реклама, либо ресурсы, заплатившие за продвижение и агрессивный маркетинг. Переход по таким ссылкам опасен тем, что автоматически проходит авторизация пользователя через социальные сети.
«Это позволяет собирать ваши данные: имя, телефон, электронный адрес и другое для рекламы и даже для мошенничества», - заявил Щельцин.
Он добавил, что к социальному фишингу часто прибегают автодилеры, риелторы и финансовые компании, чтобы быстрее найти потенциальных клиентов или покупателей. Опасность в том, что информация может попасть к мошенникам.
Защититься от этого можно, если следить за настройками приватности в соцсетях, не использовать свои аккаунты для входа на другие сайты и установить антифишинговое и антивирусное программное обеспечение, отметил специалист.
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