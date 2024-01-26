26 января 2024, 04:01

Россиянам рассказали, кто может прослушивать их телефоны

Global Look Press
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Законных оснований для прослушки телефонов россиян совсем немного. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Право прослушивать телефонные разговоры граждан есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскных мероприятий, пояснил юрист.

«Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина», - подчеркнул Виноградов.

Иногда допускается прослушивание телефона без санкции суда, однако его необходимо уведомить в течение 24 часов.

Также прослушивать телефон может работодатель, но только с согласия работника. У родителей есть право прослушивать происходящее вокруг ребенка, добавил юрист.

Следить за человеком можно при помощи GPS-трекера. Эксперт рассказал, что устройство можно обнаружить при помощи обычного смартфона.

Дети Смартфоны
25 января 2024, 11:21
Иностранные хостеры пока не решились на легализацию в России
Freepik
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Ни один хостинг-провайдер из-за рубежа пока не подал заявку на вступление в реестр Роскомнадзора для легализации в России. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

По его данным, всего в реестре 266 провайдеров, 44 заявки рассматриваются. Решение о вступлении принимается в течение 10 дней.

Как пояснил изданию генеральный директор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов, некоторые компании в реестре формально считаются зарубежными. Это, к примеру, ActiveCloud, чье юрлицо находится на Кипре. Компания работает как в России, так и в Белоруссии.

Поправки, принятые Госдумой летом 2023 года, подразумевают, что с 1 февраля 2024-го иностранным организациям, не входящим в реестр Роскомнадзора, запретят оказывать в России услуги хостинга. Если даже зарубежные хостеры сейчас передумают и попытаются подать заявку, времени на ее рассмотрение уже не останется.

С 1 января 2022 года также действует закон , обязывающий иностранные IT-корпорации открывать свои представительства в России.

Роскомнадзор Россия Технологии
24 января 2024, 03:06
Россиянам рассказали, как обнаружить слежку с GPS-трекером
Pixabay
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Вычислить слежку с помощью GPS-трекера можно смартфоном. Об этом агентству «Прайм»рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.

GPS-трекеры используют для отслеживания передвижения детей, пожилых людей или домашних питомцев. Специалист предостерег от покупки нелегальных устройств для скрытой слежки.

Обнаружить GPS-трекер можно при помощи обычного телефона. В настройках смартфона нужно зайти в раздел «Безопасность и экстренные случаи», а там выбрать опцию «Оповещение о неизвестных трекерах». Если телефон не нашел устройства, значит слежки нет. Если трекеры обнаружены, то их местонахождение можно вычислить методом исключения.

Заклеивание камер смартфонов и ноутбуков эксперт по безопасности Александр Власов считает бесполезной мерой. Мошенникам неинтересно следить за обывателями.

Вычислить слежку с помощью GPS-трекера можно смартфоном. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.

Дети Смартфоны
23 января 2024, 14:35
Космоплан для полета на орбитальную станцию создадут в России
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Генеральный конструктор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев представил проект космоплана, который, по плану, сможет доставлять космонавтов на будущую Российскую орбитальную станцию. Аппарат собираются выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса.

«Для получения новых качеств системы транспортно-технического обеспечения РОС (Российской орбитальной станции) в дальнейшем предлагается использовать космоплан», - процитировало РИА «Новости» отрывок из презентации Соловьева, представленной на «Королевских чтениях».

По его словам, космоплан сможет двукратно проходить над любой точкой планеты за счет изменения наклонения орбиты. Еще одно преимущество летательного аппарата - многоразовость, за счет которого уменьшатся производственные расходы.

В экипаже корабля будут четыре человека.

Ранее украинские СМИ писали о неудавшейся лунной миссии ракеты-носителя Vulcan с модулем Peregrine, которая в результате сгорит в атмосфере Земли вместе с флагом Украины.

Космонавты Россия
20 января 2024, 13:16
Новый тип двигателя разработали в России
РИА «Новости»
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Учащийся Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, у которого нет аналогов в мире. Об этом сообщила Lenta.ru.

Автором разработки стал молодой ученый Марат Климов. В вузе отметили, что созданный им двигатель можно назвать революционным. Его полезность и износостойкость значительно выше, чем у аналогов, благодаря меньшему количеству деталей и требуемой для их работы смазки.

«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии», - подчеркнули в университете.

В вузе подчеркнули также, что конструктивное решение студента помогло кратно увеличить давление в двигателе - до 300 атмосфер на выходе.

«Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом - меньшей массой», - сказали в РТУ МИРЭА, назвав сочетание параметров беспрецедентным.

Все комплектующие двигателя отечественные. А изобретением студента уже заинтересовались крупные российские компании, работающие в различных сферах.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж заметил, что изобретение Климова не просто гордость вуза, но и серьезный прорыв, благодаря которому станут возможны качественные изменения во многих отраслях отечественной промышленности.

Под Санкт-Петербургом недавно провели первые испытания системы обнаружения конфликтов дронов в небе.

Санкт-Петербург Ученые Россия Студенты

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