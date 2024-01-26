Россиянам рассказали, кто может прослушивать их телефоны
Законных оснований для прослушки телефонов россиян совсем немного. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Право прослушивать телефонные разговоры граждан есть у силовых структур в рамках оперативно-розыскных мероприятий, пояснил юрист.
«Но прослушивание личного телефона не допускается без санкции суда, поскольку это нарушает конституционные права гражданина», - подчеркнул Виноградов.
Иногда допускается прослушивание телефона без санкции суда, однако его необходимо уведомить в течение 24 часов.
Также прослушивать телефон может работодатель, но только с согласия работника. У родителей есть право прослушивать происходящее вокруг ребенка, добавил юрист.
Следить за человеком можно при помощи GPS-трекера. Эксперт рассказал, что устройство можно обнаружить при помощи обычного смартфона.