Россиянам рассказали, какие приложения нужно удалить с телефона в целях безопасности

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При скачивании бесплатной программы юзер автоматически подписывает пользовательское соглашение и разработчики получают доступ к геолокации смартфона и могут попытаться оформить платную подписку.

«Чтобы избежать неприятностей, нужно периодически удалять все ненужные бесплатные приложения», - заявил Мясоедов.

Для экономии памяти эксперт посоветовал удалить скачанные программы типа сканера QR-кода или фонарика, эти задачи решаются встроенными средствами. Также Мясоедов рекомендовал удалить со смартфона программы: GIF Camera Editor, Photo Camera Editor, Beauty Camera Plus, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter, Beauty Slimming Photo Editor, Fingertip Graffiti, Super Flashlight, Solitaire Game, Classic Card Game и ряд других подобных приложений. За всеми перечисленными программами стояли хакеры, они попались на вредоносной деятельности, заявил эксперт.

Специалист посоветовал следить за обновлениями операционной системы, антивирусов и скачивать приложения только из проверенных источников.

Ранее россиянам рассказали, как при помощи скрытых кнопок отключить слежку и прослушивание на телефонах. Запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно запретить полностью.

Бесплатные программы или игры на смартфоне могут следить за россиянами годами. Какие приложения лучше удалить со смартфона, агентству «Прайм» рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.