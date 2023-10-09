Россиянам рассказали, как отключить слежку и прослушку на смартфоне

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Даже отключенные сервисы могут в фоне собирать информацию о владельце. Это можно проверить - на iPhone в разделе «Конфиденциальность и безопасность», в смартфоне с Android в пункте «Сведения о телефоне». Закарян отметил, что запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях можно запретить полностью.

Для смартфонов на Android в настройках нужно подключить опции для разработчиков, а потом выбрать дополнительные плитки в меню быстрых параметров. Необходимо активировать пункт «Sensors off».

«После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении», - пояснил Закарян.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, для чего нужна двухфакторная аутентификация. Это простая, но очень эффективная дополнительная защита.