Россиянам рассказали, как обнаружить слежку с GPS-трекером

GPS-трекеры используют для отслеживания передвижения детей, пожилых людей или домашних питомцев. Специалист предостерег от покупки нелегальных устройств для скрытой слежки.

Обнаружить GPS-трекер можно при помощи обычного телефона. В настройках смартфона нужно зайти в раздел «Безопасность и экстренные случаи», а там выбрать опцию «Оповещение о неизвестных трекерах». Если телефон не нашел устройства, значит слежки нет. Если трекеры обнаружены, то их местонахождение можно вычислить методом исключения.

Заклеивание камер смартфонов и ноутбуков эксперт по безопасности Александр Власов считает бесполезной мерой. Мошенникам неинтересно следить за обывателями.

Вычислить слежку с помощью GPS-трекера можно смартфоном. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических систем и отчетности IT-интегратора «Первый Бит» Петр Иванов.