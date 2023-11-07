Россиянам рассказали, что в смартфоне лучше сразу отключить

По его словам, в первую очередь стоит отключить всплывающие уведомления от приложений, так как они ускоряют расход заряда. Сообщения можно оставить только в тех программах, которые действительно важны. В качестве примера эксперт привел приложения банков и мессенджеры. Еще он посоветовал отключить для большинства программ работу в фоновом режиме.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», - отметил Закарян.

Также стоит отключить геолокацию, оставив ее только там, где она необходима, например, в приложениях такси.