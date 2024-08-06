06 августа 2024, 07:24

Россиянам раскрыли главные признаки заражения смартфона вредоносным ПО

Unsplash
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Если смартфон стал медленнее работать, перегревается и сам меняет настройки GPS или Wi-Fi, то есть высокая вероятность его заражения вредоносным программным обеспечением. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

Эксперт отметил, что из-за заражения может резко увеличиться счет за мобильную связь. Еще одним признаком работы вредоносного ПО в фоновом режиме является появление новых приложений в телефоне.

Пермяков посоветовал пользователям регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных источников, например, из Google Play или App Store. Для защиты телефона также следует осторожно работать с общедоступными Wi-Fi и использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных, добавил он.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как можно вычислить шпионскую программу на телефоне. По его словам, о прослушке может свидетельствовать эхо своего голоса при каждом разговоре.

Интернет Смартфоны
05 августа 2024, 22:22
Умное устройство — умный дом. VK представит новую разработку
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VK планирует обновить линейку умных устройств — компания начала работу над новыми гаджетами. Скоро она представит флагманскую колонку — VK Капсула Про.

Как заявили в пресс-служба организации, устройство представят в первой половине осени. У него будет обновленный дизайн и мощность звука в 65 ватт.

«В колонке будут реализованы новые возможности управления умным домом, встроены датчики температуры, влажности и освещенности, датчик присутствия, который работает на алгоритмах обработки ультразвуковых волн», - рассказали в компании.

В VK отметили, что пользователи, которые купят новую колонку, «получат базовый умный дом». Также команда Маруси начала работать над улучшением функциональности голосовых AI-технологий.

Ранее стартовал публичный этап проекта VK Play и VK Education для разработчиков игр. В рамках предварительного раунда отобрали 30 лучших игр от студентов B&D, НИУ ВШЭ, ИТМО и других. Сообщество игроков в течении августа решит, какие программы лучшие. Отзывы отразятся не только на финальной версии игры, но и на будущем самого разработчика.

Гаджеты Технологии
05 августа 2024, 08:52
Вирус LianSpy несколько лет шпионил за россиянами
РИА «Новости»
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За россиянами в течение нескольких лет шпионили через гаджеты на операционной системе Android. Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили новый вирус-троян LianSpy, сообщили «Ведомости».

Вредоносное программное обеспечение для кибершпионажа могли запустить в середине 2021 года. Но из-за успешного сокрытия следов российские специалисты отследили его только теперь.

LianSpy работал на Android-устройствах и передавал заинтересованным лицам информацию о владельцах. «Лаборатория Касперского» выяснила, что только с весны 2024 года таким способом отслеживали более 10 целей.

Неизвестные хакеры взломали сервис для публикации отложенных сообщений в Telegram. Они получили несанкционированный доступ к Fleep Bot и распространили через него сообщения с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Android Смартфоны Хакеры Технологии
03 августа 2024, 19:21
Российские пользователи YouTube лишились возможности смотреть видео в HD
Unsplash
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Видеохостинг YouTube перестал воспроизводить видео в высоком разрешении (HD) в большей части браузеров на десктопных компьютерах в России. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщил ТАСС.

В агентстве заявили, что их сотрудник не смог проиграть ролик в высоком разрешении в браузерах Opera, Google Chrome, Mozilla Firefox и Mi Browser. Возможность перехода на HD осталась только в «Яндекс-браузере» и в десктопной версии Safari.

Редакция 360.ru проверила возможность просмотра видео в YouTube в высоком разрешении в браузере Mozilla Firefox и проблем не увидела.

О предстоящих проблемах с проигрыванием видео в десктопной версии YouTube для российских пользователей ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он пояснил, что причиной стал износ серверов компании Google , которой принадлежит хостинг.

Представители корпорации заявили, что им известны жалобы пользователей на доступ к YouTube и долгую загрузку видео. В Google пояснили, что с техническими проблемами или действиями со стороны компании это не связано.

Google Видео Россия YouTube
03 августа 2024, 17:24
Разработчиков британских подлодок уличили в использовании российского софта
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Британские инженеры, занимающиеся разработкой атомных подводных лодок, используют софт, произведенный в России и Белоруссии. Об этом написало издание The Telegraph, сославшись на заявление Минобороны страны.

По его информации, часть кода на аутсорсе написали программисты из Сибири и Минска. Компания, занимающаяся аутсорсом, не сообщила об этом. Это, по мнению издания, может угрожать безопасности британских подлодок.

Ранее IT-эксперт Алексей Раевский заявил , что переход на российское программное обеспечение поможет избежать кибератак, однако предупредил, что этот процесс не будет быстрым.

В мае Минцифры предложило ввести плату для российских компаний за использование зарубежного софта.

Британские инженеры, занимающиеся разработкой атомных подводных лодок, используют софт, произведенный в России и Белоруссии. Об этом написало издание The Telegraph , сославшись на заявление Минобороны страны.

Великобритания Белоруссия Россия Подлодки

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