Россиянам раскрыли главные признаки заражения смартфона вредоносным ПО

Эксперт отметил, что из-за заражения может резко увеличиться счет за мобильную связь. Еще одним признаком работы вредоносного ПО в фоновом режиме является появление новых приложений в телефоне.

Пермяков посоветовал пользователям регулярно обновлять операционную систему, использовать антивирусы и загружать приложения только из официальных источников, например, из Google Play или App Store. Для защиты телефона также следует осторожно работать с общедоступными Wi-Fi и использовать виртуальные частные сети (VPN) для защиты данных, добавил он.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, как можно вычислить шпионскую программу на телефоне. По его словам, о прослушке может свидетельствовать эхо своего голоса при каждом разговоре.