Россиянам посоветовали чаще перезагружать свои рабочие компьютеры

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Некоторые офисные работники, по его словам, месяцами оставляли свои компьютеры в активном состоянии. Это снижало их производительность из-за постоянной работы оперативной памяти для выполнения системой фоновых задач. Арсений Щельцин объяснил, что даже если человек не нажимал кнопки, его устройство все равно работало. Временные файлы удалятся, а фоновые процессы перезагрузятся только в том случае, если компьютер выключат и снова включат.

«Важно не забывать перезагружать устройство. Для этого можно полностью выключать его, уходя на выходные», - сказал он.

Специалист посоветовал офисным работникам заново включать компьютер примерно за 20 минут до начала смены. При перезагрузке может понадобиться установка обновлений.

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