Россиянам перечислили признаки того, что телефон взломали или заразили вирусами

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«Если в использовании устройства ничего не изменилось, а его заряд стал садиться подозрительно быстро, это может быть признаком установленного вредоносного ПО», - рассказал он.

По его словам, в таком случае стоит проверить список активизированных приложений. Подозрительные программы могут называться комбинацией цифр и букв.

Шурыгин отметил, что если гаджет сам стал запускать приложения, шуметь и отключаться, то значит в нем поселился вирус. Другими признаками присутствия вредоносного ПО являются всплывающие окна в браузере, сбои в работе программ.

Специалист рекомендовал установить антивирусное программное обеспечение, обновить шаблоны доступа к устройству. Также стоит своевременно обновлять операционную систему.