Россиянам объяснили, почему опасно на ночь оставлять телефон на зарядке

Специалист объяснила, что при завершении полного цикла зарядки, когда батарея достигает 100%, если зарядное устройство не выключить, то оно продолжит поддерживать полный заряд и дальше.

«Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость», - сказала она.

Большинству смартфонов нового поколения для подзарядки достаточно двух часов. Если устройство продержать на зарядке всю ночь, то это ускорит деградацию аккумулятора. Дело в том, что литий-ионные элементы плохо переносят высокое напряжение. Кроме того, они не требуют постоянного максимального заряда.

Голицына посоветовала заряжать телефон, когда уровень заряда упадет до 35–40%. Если устройство полностью разрядится, то это также вредно для аккумулятора в плане износа. Помимо этого, необходимо не допускать перегрева корпуса телефоны, чтобы дольше сохранить емкость батареи.

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