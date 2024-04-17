17 апреля 2024, 10:29

Россиянам объяснили, как распознать фейковые приложения банков в AppStore

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В App Store появились фейковые приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. С их помощью мошенники могли не только украсть накопления, но и оформить кредиты без ведома владельцев взломанных смартфонов. Менеджер по развитию бизнеса Axoft Сергей Саблин объяснил «360», как действовали злоумышленники.

Фейковые приложения банков, по его словам, опасны тем, что через них преступники получали данные для доступа к настоящим онлайн- или мобильному банкам. Сергей Саблин сообщил, что владельцы смартфонов не сразу замечали кражу.

«Приложение может оказаться вирусом, с помощью которого злоумышленники взломают и другие приложения пользователя. В результате чего будут украдены все деньги со счетов или даже взяты кредиты на имя ничего не подозревающего клиента», - сказал он.

Сергей Саблин заявил, что поддельный софт можно распознать по ошибкам в названии и оформлении, небольшому количеству скачиваний и слишком многочисленным положительным отзывам. Он посоветовал обратить внимание на дату загрузки и разработчика - настоящие приложения принадлежали компаниям, а фейковые физлицам.

Сразу после скачивания, предупредил специалист, подделка без веской причины запросит доступ к личным данным, в том числе контактам и фотографиям. С запуском такого приложения смартфон начнет плохо работать. Сергей Саблин посоветовал в случае разоблачения фейка удалить его и заблокировать карту.

Поддельные приложения крупных банков появились в App Store весной. Они имели похожие на оригинал названия и логотипы.

Банки Apple Мошенничество Смартфоны Хакеры Деньги Технологии
17 апреля 2024, 00:20
На посадку не пошли. Роскомнадзор заблокировал работу Amazon Web Services и GoDaddy
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Работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряда других хостинг-провайдеров заблокировали. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Также регулятор ограничил работу Kamatera, WPEngine, HostGator.com, Network Solutions, DreamHost, Bluehost, Ionos, DigitalOcean, GoDaddy.com. Все хостинг-провайдеры имеют регистрацию в США. Ранее РКН внес их в перечень компаний, обязанных «приземлиться» в РФ - открыть свои офисы в стране.

Роскомнадзор получил от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров обращение по поводу возможной блокировки TikTok в РФ. Организация попросила «рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису» после заявления компании ByteDance о прекращении работы в России. Подразумевается, что блокировка TikTok поспособствует продвижению российских соцсетей с короткими видео: «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзен».

Роскомнадзор Соцсети Россия TikTok
16 апреля 2024, 17:51
Блокировку TikTok рассмотрят в России
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Роскомнадзор получил от Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обращение по поводу возможной блокировки TikTok в РФ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные регулятора.

Организация попросила «рассмотреть возможность применить высшую меру наказания к сервису» после заявления компании ByteDance о прекращении работы в России. Подразумевается, что блокировка TikTok поспособствует продвижению российских соцсетей с короткими видео: «ВКонтакте Видео», Yappi, «Дзен».

По оценке ассоциации, они смогут нарастить аудиторию на 30 миллионов человек. АППСИМ отметило, что после ухода из России ByteDance может потерять стимул инвестировать в аренду или содержание российских серверов. Кроме того, у нее может не остаться средств на хранение данных россиян на территории страны.

«Обращение от Ассоциации профессиональных пользователей <…> находится на рассмотрении в ведомстве», - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно о начале блокировки российских каналов в TikTok на Украине.

Роскомнадзор Блокировки Соцсети Россия TikTok
16 апреля 2024, 01:27
Касперский представил образец смартфона с операционной системой KasperskyOS
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Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский презентовал смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщил корреспондент ТАСС , побывавший на инновационном саммите компании «Систэм электрик».

Как отметили в компании Kaspersky, этот один из исследовательских экземпляров телефона. До этого работу операционной системы демонстрировали на азиатских аппаратах.

«Работает. Это мое (имеется в виду само устройство - прим. ред.). Железка - „Аквариус“. Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, - все наше», - заявил Касперский.

Ранее правительство США начало рассматривать возможность запрета американцам и компаниями пользоваться любыми программами , созданными «Лабораторией Касперского». По данным телеканала CNN, ограничения объяснили соображениями национальной безопасности.

Саммиты Смартфоны Работа
15 апреля 2024, 20:53
РЖД заключили договор о поставке поездов для ВСМ Москва — Петербург
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РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РЖД подписали договор о поставке двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об изготовлении, сертификации и самой поставке электричек.

Производством транспортных средств займется предприятие «Уральские локомотивы». Стоимость контракта составит 12 миллиардов рублей, а к эксплуатации поезда должны быть готовы к концу марта 2028 года.

Конструкторское бюро завершило эскизное проектирование составов.

Предполагается, что поезд будет состоять из восьми вагонов, а его крейсерская скорость - 360 километров в час.

В России появится первая высокоскоростная железнодорожная магистраль. Она свяжет Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет чуть больше двух часов. Поезд будет делать до 16 остановок, так что пассажиры смогут очень быстро добраться из столицы до Твери, Валдая или Великого Новгорода.

РЖД Санкт-Петербург Поезда Москва

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