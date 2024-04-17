Россиянам объяснили, как распознать фейковые приложения банков в AppStore

Фейковые приложения банков, по его словам, опасны тем, что через них преступники получали данные для доступа к настоящим онлайн- или мобильному банкам. Сергей Саблин сообщил, что владельцы смартфонов не сразу замечали кражу.

«Приложение может оказаться вирусом, с помощью которого злоумышленники взломают и другие приложения пользователя. В результате чего будут украдены все деньги со счетов или даже взяты кредиты на имя ничего не подозревающего клиента», - сказал он.

Сергей Саблин заявил, что поддельный софт можно распознать по ошибкам в названии и оформлении, небольшому количеству скачиваний и слишком многочисленным положительным отзывам. Он посоветовал обратить внимание на дату загрузки и разработчика - настоящие приложения принадлежали компаниям, а фейковые физлицам.

Сразу после скачивания, предупредил специалист, подделка без веской причины запросит доступ к личным данным, в том числе контактам и фотографиям. С запуском такого приложения смартфон начнет плохо работать. Сергей Саблин посоветовал в случае разоблачения фейка удалить его и заблокировать карту.

Поддельные приложения крупных банков появились в App Store весной. Они имели похожие на оригинал названия и логотипы.