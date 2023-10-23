Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама

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«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.