28 ноября 2023, 03:12

Россиянам назвали три способа выявить шпионский софт на смартфоне

Freepik
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Найти шпионский софт в мобильном телефоне помогут три способа. О них рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин в беседе с «Прайм».

Главный способ - установка антивируса. Специальная программа обнаружит и удалит вредоносное приложение.

Второй метод более долгий - это анализ изменения поведения смартфона. Если батарея телефона стала быстро разряжаться, вырос расход мобильного интернета, произвольно начала включаться геолокация и сообщения сами по себе отправляются на непонятные номера, то это указывает на поселившийся вирус в устройстве.

По словам специалиста, третий способ применяют дополнительно. Это скачивание специального сканера приложений, который способен находить подозрительный доступ. В случае обнаружения вредоносной программы пользователя уведомляют через сообщение на экране.

«Для защиты от шпионского программного обеспечения необходимо скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Подозрительно, когда приложение требует доступ к функциям, которые ему не нужны», - сказал Фомин.

Также эксперт призвал к регулярной смене пароля. Он рекомендовал лишний раз не передавать разблокированный аппарат в чужие руки.

Ранее депутат Антон Немкин назвал бесплатные VPN-сервисы опасными для пользователей. По его словам, они могут воровать личные данные.

Смартфоны Технологии
27 ноября 2023, 09:51
Серийное производство отечественных военных морских дронов запустят в 2024 году
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Серийный выпуск первых российских военных морских дронов запланировали в следующем году. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко.

По его словам, производство начнется, если их успешно применят в ходе проведения специальной военной операции.

«В случае их успешного испытательного применения в ходе СВО мы планируем в 2024 году перейти к серийному производству», - указал Даниленко.

Холдинг KMZ производит катера для российского МЧС, Федеральной службы безопасности и других силовых структур. Даниленко назвал морские беспилотники одноразовыми катерами. По его словам, первые опытные образцы дронов передадут министерству обороны до конца года.

Недавно отечественные бойцы впервые применили для атаки черные дроны. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что ВС России использовали карбон в производстве корпуса беспилотников «Герань-2».

Беспилотники МЧС РФ ФСБ
24 ноября 2023, 20:42
Путин оценил выводы нейросети о высадке американцев на Луну
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Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ,  сообщило РИА «Новости».

В ходе осмотра выставки Путина ознакомили с решениями Сбербанка по распознанию фейковых фотографий и видео. Руководитель направления по исследованию данных банка Николай Герасименко поделился опытом работы с нейросетью от компании Google. Исследователи предложили провести анализ фото лунной миссии США.

«Здесь их нейросеть красным отмечает те места, которые считает подделкой. То есть почти все объекты на этом фото ей кажутся ненастоящими», - объяснил Герасименко.

Глава Сбербанка Герман Греф добавил, что такими выводами поделилась американская, а не российская нейросеть, опираясь на множество параметров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, которую разработал Сбербанк. Он примерил на себя образ Илона Маска.

Американская нейросеть проанализировала фото лунной миссии США и сочла его подделкой. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказали на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Главу государства заинтересовал вывод ИИ, сообщило РИА «Новости ».

США Луна Владимир Путин Нейросети
24 ноября 2023, 18:32
Пескова превратили в Маска на конференции по ИИ в Москве
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков испытал возможности технологии дипфейк, разработанной Сбербанком. Он смог примерить на себя образ Илона Маска на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве. Об этом сообщили журналисты кремлевского пула РИА «Новости».


Технология дипфейк сделала возможным наложить чужое лицо на изображение личности, стоящей перед камерой. При этом границы между изображениями практически невидимы.

В дополнении к мужскому образу инструмент искусственного интеллекта от Сбера включил также и женский аватар. Так, посетителям мероприятия получили уникальную возможность на короткое время перевоплотиться в актрису Эмму Уотсон.

Конференция, посвященная новым горизонтам искусственного интеллекта, «Путешествие в мир искусственного интеллекта» проходит с 22 по 24 ноября в пространстве Центра международной торговли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье внедрило 27 практик по искусственному интеллекту.

Дмитрий Песков Искусственный интеллект Илон Маск Технологии Москва 2023
24 ноября 2023, 18:15
Внедрение ИИ стало новой главой в истории человечества
Pxhere
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Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни, что говорит о новой главе существования человечества. На это указал президент России Владимир Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования», - подчеркнул глава государства, назвав такие вещи очевидными.

Среди наиболее актуальных Путин выделил развитие так называемых языковых моделей и генеративного ИИ. Такие системы, обратил он внимание, позволяют создавать как образы, так и тексты.

«[Эти] направления обозначались буквально несколько лет назад, но всего за год с нашей прошлой встречи стали доминировать и раскрываться», - сказал президент.

Он напомнил, что в ученой среде уже назвали происходящие процессы революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

«Я уже сказал, что это вообще новая страница в развитии человечества», - заключил Владимир Путин.

Запрет на развитие искусственного интеллекта он счел невозможным.

Искусственный интеллект Владимир Путин Нейросети

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