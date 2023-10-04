Россиянам назвали самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуги»
Самый удобный способ подтверждения входа на портал «Госуслуги» через СМС при двухфактороной аутентификации является самым уязвимым, потому что сообщение можно перехватить. Об этом РИА «Новости» рассказал операционный директор компании «Мультифактор» Виктор Чащин.
Эксперт отметил, что получение СМС на телефон - не самый надежный вариант второго фактора.
«СМС можно перехватить, или номер может оказаться у другого человека - например, при потере сим-карты», - сообщил Чащин.
Более надежным способом специалист считает подтверждение входа методом генерации одноразового кода из специального ТОТР-приложения. Его невозможно перехватить удаленно, пояснил Чащин.
На портале «Госуслуги» с 1 октября заработала обязательная двухфакторная аутентификация. Эксперты считают это простой, но эффективной защитой от злоумышленников.