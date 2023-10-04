Россиянам назвали самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуги»

Россиянам объяснили, как ответный звонок на незнакомый номер лишь увеличит количество спама

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Количество спам-звонков россиянам увеличилось на треть. Отвечать на них или перезванивать не стоит, потому что это лишь подстегнет спамеров, заявил РИА «Новости» директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Не стоит перезванивать на незнакомые номера. Так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор», - сказал он.

Специалист предупредил, что в ноябре - незадолго до «черной пятницы» - количество спам-звонков увеличится. С начала года оно уже возросло на 30%. Андрей Бийчук посоветовал пользоваться умными определителями номера , которые покажут, какая организация звонила, даже если ее телефон не записан у абонента в смартфоне.

В настройках мобильного оператора можно настроить категории звонков, которые нужно блокировать, заявил Андрей Бийчук. Он рекомендовал отвечать на звонки с предложениями услуг, что они уже куплены.

Юрист Никита Куликов заявил, что россияне сами разрешают рекламные рассылки , оставляя свои номера при подписании договоров и заполнении анкет. По его словам, остановить назойливые звонки можно, если обратиться к сотовому оператору.