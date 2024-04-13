Россиянам назвали признаки взлома телефона

«Обнаружить, что доступ к вашему устройству получили мошенники, довольно непросто - обычно эти программы максимально незаметны. Тем не менее, на некоторые приметы все же стоит обращать внимание - например, если ваш смартфон стал нагреваться или зависать или внезапно перезагружается», - сообщил парламентарий.

Немкин добавил, что при взломе телефона приложения на нем появляются и запускаются самостоятельно, сам по себе включается и выключается Wi-Fi. Кроме того, пользователи могут слышать шум и посторонние звуки во время вызовов.

По словам депутата, вредоносное ПО могут занести на телефон посторонние программы, например, непроверенные VPN-сервисы. Некоторые вирусы используются злоумышленниками для майнинга криптовалют: в таком случае телефон часто перегревается, быстро садится и расходует большое количество трафика.

Ранее IT-эксперт рассказал, как защитить смартфон от вирусов.