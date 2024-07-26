26 июля 2024, 05:09

Россиянам назвали основные признаки установленной на телефоне прослушки

Pixabay
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Три основных признака прослушки на смартфоне назвал в беседе с РИА «Новости» член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. Он рекомендовал обратить внимание на необычное поведение гаджета.

«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается, или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», - пояснил Немкин.

Эксперт отметил, что эти признаки означают, что в фоновом режиме работают какие-то процессы, которые передают злоумышленникам данные.

Риски в сфере информационной безопасности будут только нарастать, считает IT-эксперт Герман Клименко. Всем пользователям необходимо иметь на устройствах антивирус и специальное приложение, контролирующее утечку личной информации.

Шпионаж Гаджеты Смартфоны
25 июля 2024, 18:09
«МегаФон» первым внедрил в Москве технологию DSS для ускорения мобильного интернета
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Компания «МегаФон» первой среди российских операторов связи внедрила в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing. Она позволит системам связи поколений 3G и 4G совместно работать на одних частотах, что положительно повлияет на скорость мобильного интернета.

Нагрузка на сеть постепенно увеличивается: только в первом квартале 2024 года в столицу приехали почти шесть миллионов туристов, что на 20% больше, чем пять лет назад. Соответственно растет и визитерский мобильный трафик.

Специалисты компании запустили программу рефарминга - перераспределения частот из сетей связи предыдущих поколений в современный стандарт LTE. Это позволит избежать перегрузки в сети.

Обычно рефарминг подразумевает перевод в LTE сетей 2G и 3G, но в условиях большого города с его плотностью населения и объемами передачи данных это может негативно сказаться на качестве голосовых вызовов. Кроме того, на 3G до сих пор работают банкоматы, платежные терминалы, навигаторы и многие другие устройства.

«Мы не хотели жертвовать ни голосом, ни скоростью, поэтому компромиссом стало внедрение технологии DSS, которая способна динамически распределять ресурсы между сетями 3G и LTE в зависимости от нагрузки», - рассказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Андрей Абрамов.

Он объяснил, что если нагрузка растет в одной сети, то базовая станция автоматически подключается к частоте другой. Благодаря этой технологии средняя скорость скачивания выросла почти на 14%, а загрузки данных - на 3,3%.

Все это позволит абонентам пользоваться онлайн-сервисами на более высоких скоростях и без страха искажения картинки и звука.


Интернет Россия МегаФон Технологии
24 июля 2024, 09:59
Российских пользователей Telegram лишили возможности монетизировать каналы
РИА «Новости»
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Владельцы Telegram-каналов с 24 июля больше не могут зайти в подраздел монетизации. Об этом сообщил RT.

Через подраздел монетизации пользователи имели возможность выводить внутреннюю валюту Stars с помощью платформы Fragment. Для этого им нужно было перейти на сервис Telegram Ads, в котором можно совершать покупки.

Telegram ввел монетизацию для владельцев каналов с аудиторией более тысячи человек 31 марта. Благодаря новой функции они получали 50% дохода от рекламы, которая отображалась в их ресурсах.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота рассказал, что с помощью Telegram-каналов можно аработать, если набрать в них большую аудиторию и публиковать качественный контент. Получить деньги можно не только с помощью монетизации, но и благодаря таргетированной рекламе.

Интернет Telegram
23 июля 2024, 12:02
«Мы в контакте с Apple». В Avito прокомментировали блокировку приложения в AppStore
РИА «Новости»
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Приложение сервиса для публикации объявлений Avito стало недоступно для скачивания в AppStore. Об этом 360.ru сообщили представители компании.

«Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться. Рекомендуем не удалять установленное приложение и отключить функцию „Сгружать неиспользуемые приложения“. Детали дадим сразу, как будет больше понимания», - сообщили в Avito.

Юзеры, у которых приложение не установлено, могут использовать мобильную версию сайта.

Онлайн-площадка исчезла из AppStore 23 июля по неизвестной причине. В Google Play приложение по-прежнему доступно для скачивания.

Ранее россиян предупредили, что мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах, таких как iPhone 5 и 5C, iPhone 6 и 6S Plus.

Apple Блокировки
21 июля 2024, 15:57
Хакеры получили доступ к Telegram-каналам России
Unsplash
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Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot — сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram — и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Специалисты призвали владельцев Telegram-каналов отозвать у Fleep Bot права администрирования, так как он попал в руки злоумышленников.

Создатели сервиса признали проблему и заявили, что команда решает вопрос с несанкционированным доступом.

«Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание», - заявили разработчики.

В распространенном хакерами заявлении говорилось, что проводимая Зеленским политиком привела к потере нескольких тысяч человек, а также содержала призыв к украинским военным о сдаче в плен, чтобы прекратить действовать в интересах Запада.

Общее число Telegram-каналов, где появилось подобное сообщение пока неизвестно.

На этой неделе мессенджер Telegram пережил небольшой сбой в работе. На проблемы в работе приложения пожаловались жители центральных областей России. Владельцы аккаунтов заявили, что у них перестали грузиться фото и видео.

Неизвестные хакеры взломали Fleep Bot - сервис для постинга отложенных сообщений в Telegram - и разослали воззвание с критикой украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщили авторы канала Telegram Info.

Telegram Россия Хакеры

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